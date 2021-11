NOLE POD PRISMOTROM! Ograničavaju mu telefonske razgovore, pa čak i da pije VODU! Neverovatna otkrića o životu Đokovića!

Reč o jednom od najvažnijih ljudi i stručnjaka u timu najboljeg igrača sveta. Neverovatno je šta ovaj fizioterapeut i nutricionista mora da prati i o čemu da vodi računa do najmanjih sitnica.

Njegov san da radi sa brojem jedan ostvario se 2017, kada ga je Novak pozvao da ga leči. Pucanje trbušnog mišića veoma uspešno je sanirano i od tada traje njihova saradnja.

- Odgovornost kod tenisera kao što je Đoković je 200%, jer kada dodirnete takvog sportistu, ovako visokog nivoa, u svakom trenutku možete da budete na sekund od toga da ga povredite. Morate poznavati njegovu anatomiju i svoju profesiju, kao što on poznaje svoje telo. Studirao sam kinesku medicinu dugi niz godina. Ovo moje iskustvo na drugim poljima dobro mu je poslužilo - rekao je Badio i potom otkrio:

- Sve počinje dan pre turnira ili meča. Moram da znam kako će da spava, šta mu je potrebno, da mu pripremim piće sa elektrolitima, šta treba da uzme noć pre meča, njegovu ishranu... Moram da imam svu kontrolu i, kada dođe dan meča, pitam ga kako je. Sa njim se radi 24 sata. Ne mogu da provedem četiri sata lečeći ga, a zatim da odem da ga vidim tek pre nego što zaigra. Moram da ga pratim u svakom trenutku, čak i kada sedi, da vidim kakvo je njegovo držanje, ili da znam koliko je vode popio ili koliko je pojeo, ili da li je dugo razgovarao sa nekim telefonom, jer ga svaki mali detalj može promeniti u meču. To je spoljašnji deo. Kada ga fizički lečim, dolazi deo gde moram da radim na manuelnom nivou, terapijski, kako bi on bio u optimalnoj kondiciji. To je mašina, "ferari", kako ga ja zovem, i uvek mora da se našrafi do milimetra.

Argentinski fizioterapeut odgovorio je i na pitanje da li smatra da je slika u javnosti o Đokoviću nepravedna.

- To se dešava svima nama u životu. Pre nego što vidite nekoga kao lošeg momka u filmu, samo pogledajte sebe. Ko je bezgrešan, neka prvi baci kamen. Pričaš o osobi koju ne poznaješ, i to me često boli, jer ako ga napadnu, ja to shvatam lično. U svakom slučaju, poznajući ga, može biti čak i nešto povoljno, jer mu može dati snagu - zaključio je Ulisis.

U 35. godini bićeš top! Zlatan Ibrahimović je Novaku rekao da će sa 35 godina biti najbolji u karijeri. - On je izuzetno neobična osoba, neko ko nije sa ove planete. Radio sam stvari i terapije koje nikada nisam mogao da vežbam sa drugim sportistima. Pre neki dan je došao Zlatan i pitao Novaka koliko ima godina. Odgovorio je 34, a Zlatan je dodao da mu je najbolji trenutak u karijeri bio 35. Noću, kada smo radili, rekao sam Novaku: "Shvataš li da imaš 34 godine i da će sledeća godina možda biti najbolja?" Važno je da znate da je pred vama još mnogo godina, mislim četiri-pet na najvišem nivou.

