RUS KIPTI, DOK ĐOKOVIĆ ĆUTI! Medvedev besan, a Novak u problemu

Rus je morao da igra tri seta da bi savladao Italijana Janika Sinera i kako kaže neće imati dovoljno vremena da odmori za polufinale.

– Normalno je da organizatori žele da stave Italijana u večernjem terminu, ali je isto tako očigledno da je ovaj meč morao da se igra ranije. Tako bih mogao da duže odmorim, što bi mi dobro došlo. Moram sa ovim da se nosim kako znam – rekao je Medvedev.

Medvedev je poslao poruku kritičarima...

– Nisam hteo da budem ‘mrtav’ i igram dva i po sata. Volim da čitam komentare i ljudi koji me kritikuju trebalo bi da shvate da sam mogao da glumim u ovom meču. Da pred duel sa Sinerom kažem da me boli glava i ne izađem na teren, a da ipak završim kao prvi. Umesto toga, napravio sam šou – dodao je on.

Ono što je čudno u celoj priči je što se žali Rus koji će imati dva dana odmora za polufinale.

Novak Đokovića igra u 21 čas protiv Kamerona Norija u meču koji nema nikakv rezultatski značaj, a već sutra za manje od 24 sata će igrati polufinale. Rival srpskom teniseru je Aleksander Zverev, koji ga je u Tokiju ostavio bez šanse da se bori za zlatnu medalju.

