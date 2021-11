ORLOVI U ALPIMA: Lajović i Krajinović najavljuju silnu Srbiju u Insbruku

Dejvis kup tim Srbije punim gasom nastavlja pripreme u srcu austrijskih Alpi, gde će odigrati najpre grupnu fazu finalnog takmičenja Dejvis kupa 2021, a zatim u zavisnosti od rezultata i četvrtfinale.

Drugi dan priprema u prelepoj Olimpijskoj hali u Insbruku selekcija Srbije prva je izašla na teren od svih šest timova koji će se boriti u okviru Grupa C i F i odradila žestoke treninge, sve u cilju tempiranja forme do maksimuma pre nego što samo takmičenje krene.

„Dva dana treninga u Insbruku je iza nas. Lagano ulazimo u ritam, navikavamo se na teren, lopte, nadmorsku visinu. Zadovoljni smo kako radom, tako i svim uslovima. Moram istaći ljubaznost domaćina koji su nas dočekali kao da smo njihova reprezentacija, trude se i da pričaju na srpskom sa nama, znaju dosta naših reči. A sam hotel u kome smo smešteni je prava bajka, kako samo zdanje tako i čudesna priroda u kome je smešten. Zaspimo i probudimo se u pravom raju, u srcu Alpa, u magiji prirode koju iako smo kroz tenis proputovali ceo svet do sada nismo doživeli. Imamo sve uslove za sjajan rad koji će verujem doneti i jedini rezultat koji želimo, a to je osvajanje „salatare“ – kaže reprezentativac Srbije Dušan Lajović.

Selekcija Srbije radi i sa velikom radošću čeka dolazak najboljeg tenisera naše zemlje i sveta, čoveka koji je ispisao istoriju „belog sporta“ na jedinstven i fascinantan način, Novaka Đokovića. Pod budim okom selektora Viktora Troickog i trenera Dušana Vemića vredno rade Dušan Lajović, Filip Krajinović, Miomir Kecmanović i Nikola Ćaćić.

„Jedva čekamo da nam se pridruži Novak i da budemo kompletni, da nastavimo još jačim tempom rad na terenu i maksmimalno spremni dočekamo takmičarski deo finalnog turnira Dejvis kupa 2021. Dve godine je proteklo od Madrida, od turnira koji je svima nama najdraži od svih u toku godine, a to je kada igramo u reprezentaciji Srbije i za svoju zemlju i narod. Uvek nam je velika čast, odgovornost i zadovoljstvo biti deo tima Srbije, za nas su to uvek posebni dani kada smo svi zajedno, kada se družimo i zajednički svim snagama radimo na istom zadatku koji nema cenu jer je reč o borbi za trijumf Srbije“ – ističe Dejvis kup reprezentativac Srbije Filip Krajinović.

1 / 5 Foto: TSS

Prvi meč Srbija igra 26. novembra protiv domaćina Austrije, dan kasnije sledi i meč sa reprezentacijom Nemačke. Obe pobede donose plasman u četvrtfinale i novi meč u Insbruku sa pobednikom grupe C koji je zakazan za 30. novembar. Zbog nacionalnog karantina koji je Austrija uvela 22. novembra svi mečevi Dejvis kupa u ovoj zemlji biće održani u praznoj hali.

„Sa jedne strane to nam je razočarenje, jer očekivali smo ogromnu podršku publike, znamo da je mnogo naših ljudi u Austriji koji ovde rade i žive i koji su već bili kupili karte i želeli da dođu da nas podrže. Ipak, sa druge strane srećni smo što takmičenje nije otkazao, što imamo priliku da odigramo mečeve i što možemo biti zajedno ove dve nedelje, nakon toliko dugo vremena. Ništa nam ne manjka, ne osećamo ni da se dešava „lokdaun“ jer organizator nam je priuštio sve uslove. Jedino što će nas osvestiti da ipak nije sve kao pre je to što neće biti publike. Navikli smo već na turnirima po svetu na ovakve situacije, ali nikada pre za reprezentaciju nismo igrali pre praznim tribinama. To ne znači da ćemo biti manje motivisani, u svaki meč ulazimo maksimalno oprezni i sa istim žarom za pobedu“ – objašnjava Lajović.

U četvrtfinale plasiraće se i dve najbolje drugoplasirane reprezentacije iz svih grupa, a njihova četvrtfinala igraće se u Madridu 1. i 2. decembra.

„Poznajemo igrače i Austrije i Nemačke, kao i moguće protivnike iz grupe C. Sa većinom od njih smo mnogo puta igrali. Znamo koje su njihove vrline, koje su mane, kakvi su na ovoj podlozi na kojoj ćemo se sa njima sastati u Insbruku. Iako nisu u najjačim sastavima, to nam ne dozvoljava opuštanje, mi ćemo u mečeve uči svom snagom i silom da uradimo zadatak na našem najvišem mogućem nivou i verujem da nema bojazni po pitanju ishoda ovih mečeva, kao i četvrtfinala. Verujem u nas, verujem da ćemo prvi deo ispita finalnog turnira Dejvis kupa odraditi sa desetkom ovde u Insbruku i na isti način nastaviti u Madridu, sve do finala i titule“ – zaključio je Krajinović.

