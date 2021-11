U SRBIJI GA ZOVU ĐOKOVIĆ, UMESTO NOLE, NAŠA DIKA, NAŠ PONOS! Novakov otac bez dlake na jeziku rekao šta ga tišti

Srđan Đoković, otac Novaka Đokovića rekao da je fokus najboljeg tenisera sveta porodica, a da za obaranje preostalih rekorda ima vremena.

"On je željan dece i porodice, pre svega. Fokus je na deci i tome da što više pažnje i vremena provede sa njima. Za profesionalni deo i tih nekoliko rekorda da bude priznat za najboljeg tenisera svih vremena ikada, a on je i jedan od četiri ili pet najboljih sportista u istoriji sporta, ima vremena", rekao je Srđan Đoković, pa nastavio povišenim tonom:

"Na jednom regionalnom sportskom kanalu u prenosu iz Bersija komentator nije mogao da izgovori naš Novak, naša dika, naš ponos, nego Đoković. To je fakat, to je istina. Ameri su ga proglasili za najspremnijeg sportistu. Šta je problem da se kod nas kaže da je najbolji ikada? Znate za kritike Vilandera, ali se promenio u poslednje vreme. A sportske televizije ovde još nisu počele sa menjanjem. Vilander je pre neku godinu bio gost TSS u Beogradu i izjavio je da nema utisak da je Beograd Novakov rodni grad, jer ima samo jedan bilbord. On je ponos i dika svih porodica u našoj zemlji. Učite našu decu koliko je učinio za svoju porodicu i dijasporu, pa to ne može parama da se plati. U Crnoj Gori koja se odvojila od Srbije, mogu da se odvajaju koliko hoće, to je naša zemlja, u Budvi i Nikšiću je počasni građanin. A gde je u Srbiji počasni građanin? Zapitajte se malo. Vreme je da se podigne brada", pričao je otac najboljeg tenisera sveta.

foto: Profimedia

Istakao je da je Novak proneo slavu srpskog naroda širom sveta, a za to nije adekvatno nagrađen i propraćen u rodnoj zemlji i gradu.

"Taj zapad ga ne voli, ali ga strašno poštuje. Oni su patriote, vole svoju zemlju, a Novak to pokazuje svojim ponašanjem, da voli svoju zemlju i narod. To stalno ističe gde god da se nalazi. Podizao je tri prsta, ogrtao se srpskom zastavom, a sada više nema potrebe jer je on Srbin. Sve zemlje i ceo svet, on je duša i telo celog slobodarskog sveta. Ljudi iz vaše struke prenose ovde u svoje medije i našu javnu medijsku sliku sve negativno što je bilo da se kaže o njemu, što je za mene nezamislivo. Kako Francuzi komentarišu svoje igrače, za njih postoje oni i neko tamo. A ovde kako se ponašaju komentatori? Svi ga gledaju kao deo svoje kuće, porodice, kao svog sina, a ovde ga oslovljavaju sa Đoković. Sa njim je sunce obasjalo celu Srbiju, reci onda naš Nole. Njega je Bog poslao u najgore vreme za Srbiju, kada su svi mislili da smo najgori, poslao je njega da vide svi da mi to nismo", rekao je Srđan Đoković.

Srđan Đoković je upitan i o tome kako se Novak oseća posle poraza od Nemačke u Dejvis kupu na turniru u Inzbruku.

"Nisam razgovarao sa njim, ali nije mu prijatno jer se igra pred praznim tribinama. Juče je rekao da sport nije najvažniji u životu da ima važnijih stvari od sporta i da ne treba da se igra po svaku cenu. Ako je država u kojoj se igra turnir odlučila da ne dozvoli gledaocima da dođu, onda ne treba ni da se igra".

Što se tiče naše Dejvis kup reprezentracije, oni se bore koliko mogu. I Lajović i Krajinović su imali pauzu, ali biće to dobro, proći će u četvrtfinale i osvojiće Dejvis kup još jednom", poruka je Srđana Đokovića.

