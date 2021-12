ŠPANSKI TENISKI STRUČNJAK: Nadal je svestan da će Novak biti najbolji u istoriji!

Nekada drugi teniser sveta, Aleks Koreča, govorio je o povratku svog zemljaka Rafaela Nadala posle višemesečne pauze izazvane povredom stopala.

Nadal bi trebao da igra na egzibicionom turniru u Abu Dabiju, pre nego u januaru zaigra na zvaničnom turniru.

Ujedno, Koreča je govorio i o trci trojice najboljih tenisera sveta za naslov najvećeg svih vremena.

"Rafa je vrlo inteligentan i svestan realnosti, on je oduvek bio čvrsto na zemlji. Zna da je Rodžer jedno vreme bio najbolji u istoriji. Kada ga je stigao, osećao je da zaslužuje to priznanje i on. Ipak, nije blesav, vidi da Novak nadire, da je mlađi i da ima više šansi na drugim podlogama, što ga čini najopasnijim, on je taj sa najvećim izgledima da postane najbolji u istoriji", kaže Koreča za Eurosport.

Španski stručnjak dodaje i da Rafa ima specifičan ugao gledanja na celu tu trku.

"Čini mi se da sa Rafine strane to je neka vežba poniznosti i prihvatanja da će biti drugi igrač koji će popraviti te brojke i istovremeno, on mora da prihvati da ne bi trebalo da se takmiči sa Novakom ili Rodžerom, već sa samim sobom. To ih je učinilo najboljim, želja da budu najbolje verzija sebe, tri najveća igrača koji se takmiče jedan protiv drugoga".

Pitanje je koliko će teniser iz Manakora moći da uradi na tom planu sa 35 godina.

"Ako imate čistu savest, onda se ne poredite sa drugima. Oni koji su zavidni, takvi su jer imaaju poblem sami sa sobom, nemaju problem sa rivalima. Docoljno je pametan da zna šta treba da uradi sa bi osvojio još jedan ili dva grend slema. Ima 35 godina, zna da mu je karijera pri kraju. Ne možete da rasipate energiju na druge. Mislim da ga opušta da kaže da će Novak biti najbolji. On je već dosegao vrhunac. Nećemo suditi Rafi ili Rodžeru po tome osvoje li još jedan grend slem ili ne. Rafa Nadal je legenda, i to će ostati tako u tenisu", zaključio je Koreča.

