OTKRIVENO! Australijnaci OBELODANILI kako je Novak Đoković dobio medicinsko izuzeće!

Novak Đoković krenuo je jutros put Melburna gde će braniti titulu na Australijan openu.

Novinari iz Australije bave se razlozima medicinskog izuzeća posle koga je dobio dozvolu da igra.

Kako javlja "Yahoo Sports" iz Australije, Novak je najverovatnije dobio medicinsko izuzeće jer je u poslednjih šest meseci preležao korona virus po drugi put.

foto: Profimedia

- Kako je Đoković primljen u Australiju? Malo je verovatno da će on, ili bilo ko drugi, otkriti prirodu svog izuzeća. Ali, najverovatnije objašnjenje mora biti da se drugi put zarazio korona virusom u nekom trenutku u poslednjih šest meseci, pošto se prethodno zarazio tokom svog Adria Tura leta 2020. Ovo bi negiralo potrebu za vakcinacijom, prema pravilima objavljenim u novembru od strane jednog od dva nezavisna medicinska panela uključena u odluku. Možda Đoković jednostavno nikome nije rekao da je drugi put dobio korona virus? Čini se malo verovatnim da je naveo "akutno zdravstveno stanje", drugi glavni put do izuzeća, s obzirom na to da je osvojio tri od četiri glavna turnira prošle godine.

Kurir sport