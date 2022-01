NAJVEĆI SKANDAL SVIH VREMENA! KONAČNA ODLUKA: Novak Đoković mora odmah da napusti Australiju! DEPORTUJU GA U SRBIJU!

Konačna odluka Australije je da DEPORTUJE Novaka Đokovića u Srbiju!

Ovo je verovatno najveća sramota ikada u svetu sporta u režiji australijskih vlasti.

- NOVAK JE ODBIJEN ZA VIZU!

Breaking: Novak Djokovic's visa has been cancelled. He's been told to leave the country today, two sources confirmed to @theage. His Lawyers are in the process of appealing. He's not demonstrated to Border Force sufficient evidence for his exemption https://t.co/TM5BF0Gu80