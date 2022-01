DIJANA ĐOKOVIĆ U SUZAMA: OVO JE SKANDALOZNO! Novak je revolucionar, počeo je da menja ovaj svet!

Dijana Đoković, majka Novaka Đokovića suzdržavala je suze:

- Ovakav tretman nije zaslužio niko, a ne on koji je devet puta osvajao njihov turnir! To je skandalozno! Sada je očigledno politički stav da on ne sme da igra. Razmeštaju ga u prljave hotele i drže ga satima u očajnim uslovima, nema kontakt sa nama... - rekla je Dijana i dodala:

. Po meni je on jedan veliki pobednik. On je neko ko je revolucionar, ko menja ovaj svet i mislim da je to već počeo. Imaće najveću moguću našu podršku.

Kurir sport