SVETSKI POZNAT PRAVNIK VERUJE U POBEDU NOVAKA: Velika greška vlasti Australije! Ja gledam ŠTA ZAKON KAŽE!

Sve više ljudi veruje da će Novak ipak dobiti slučaj protiv Australije, odnosno protiv Ministarke za unutrašnje poslove.

Posle advokata Džastina Kvila koji je istakao da će Đokoviću biti dopušteno da uđe u zemlju, javio se i Dejvid Galbani.

Reč je o još jednom vrsnom stručnjaku za pravo iz Australije koji je u intervjuu za "Kanal 9" izjavio kako misli da će Novak sigurno ubediti sudiju da je u pravu.

- Njegov argument je jednostavan. Radi se o tome da je uradio sve što je zahtevano da učini, kako bi mu viza bila garantovana. I ta viza je izdata u saglasnosti sa svim onim što je poslao prilikom aplikacije i trebalo je dozvoliti mu da ostane ovde. On je potrošio novac dolazeći ovamo i otuda bi mu trebalo dozvoliti da ostane i igra turnir - rekao je Galbani.

Odluka će biti poznata već noćas u ponoć po srednjeevropskom vremenu.

- Sud će razmotriti sve činjenice. Ja gledam šta zakon kaže. Ne mogu da promenim zakon niti da pretpostavim kakvo će biti viđenje sudije, ali jedna od glavnih stvari koja mu ide u prilog je da se ponašao na svoju štetu. Sud bi to mogao da uzme u obzir i garantuje izuzeće. Sudu bi moglo da bude teško da to uradi, ali na to bi mogli da utiču razlozi koje on ima u ovoj situaciji što bi mu omogućilo da ostane. Glavni je to što je verovao da radi sve što mu je rečeno od strane vlade da uradi. Čini se da je ovo sve bila velika greška australijskih vlasti.

Galbani je pronašao glavnog "krivca" za čitavu ovu zbrku i neviđeni skandal koji je priređen najboljem na svetu.

- Mislim da su svakako najodgovornije za ovo što se dešava australijske federalne vlasti - zaključio je Galbani.

