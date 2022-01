AUSTRALIJSKI NOVINAR RAZOTKRIO POLITIČKU UJDURMU SVOJE VLADE: Huškali su nas na Novaka!

Avi Jemini, novinar jednog lokalnog medija iz Melburna, pomno prati slučaj Novaka Đokovića.

Jemini nema dilemu - Novak Đoković je od početka u pravu, dok je vlada Australije lagala svoje državljane.

On je na svom Tviter nalogu napisao da je Vlada na čelu sa premijerom Skotom Morisonom i ministrom za Imigraciona pitanja Aleksom Hokom svesno lagala.

"Cele nedelje su nas huškali da budemo ljuti jer je Novak Đoković "lagao" na zahtevu za vizu. Ali Vlada ga ne deportuje na tim osnovama, jer pogrešno štikliran boks na papiru ne bi nikada izdržao na sudu. Bilo je proizvedeno zgražavanje da se Australijanci okrenu protiv njega. Nažalost, uspelo je!"

All week we were told to be angry Novak Djokovic “lied” on his visa application. But the government isn’t deporting him on those grounds because ticking a wrong box would never hold up in court. It was manufactured outrage to turn Aussies against him. Sadly, it worked.