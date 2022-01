TREĆA TITULA U KARIJERI ZA RUSA: Karacev bolji od Mareja u finalu Sidneja

Meč između Karaceva i Mareja, 20. i 135. tenisera sveta, trajao je sat i 32 minuta.

Marej, koji je igrao za prvu titulu od oktobra 2019, pretrpeo je brejk u prvom gemu na meču, a potom i u poslednjem za gubitak prvog seta.

Rus je i na početku drugog seta, u drugom gemu, oduzeo servis rivalu, i taj brejk mu je bio dovoljan za pobedu i treću titulu u karijeri.

foto: Profimedia

U ženskoj konkurenciji u Sidneju, slavila je Paula Badosa iz Španije koja je bila bolja od šampionke Rolan Garosa, Čehinje Barbore Krejčikove sa 6:3, 4:6, 7:6(4).

Posle dva sata i 22 minuta borbe, Badosa je osvojila svoj treći WTA trofej u karijeri, posle titula koje je prošle godine osvojila u Beogradu i Indijan Velsu.

Na turniru u Adelejdu je, posle Medison Kiz, trofej podigao i domaći teniser Tanasi Kokinakis.

On je u finalu pobedio Francuza Artura Rinderkneša sa 6:7, 7:6, 6:3 posle dva sata i 38 minuta igre i tako stigao do prve ATP titule u karijeri i to u svom rodnom gradu.

Kurir sport / Beta