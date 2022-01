DULE SAVIĆ ZA KURIR: Sramota šta rade najboljem na svetu! Voleo bih da igra, osvoji turnir i više se ne vrati tamo!

Pravi pakao prolazi najbolji teniser sveta Novak Đoković u Melburnu u Australiji. Nakon što mu je po drugi put ukinuta viza, a sve zbog diskrecionog prava ministra za imigraciju Aleksa Hoka, iako je pobedio na sudu, Novak će morati još jednu šansu za ostanak u toj zemlji da potraži pred tročlanim sastavom Saveznog suda Australije, večeras od 23.30.

Dok se čeka konačna odluka, legendarni fudbaler i bivši igrač Crvene zvezde Dule Savić govorio je o situaciji u kojoj se Novak Đoković nalazi u Australiji.

- Znate šta, potrudiću se da biram reči kada govorim o tome. U najmanju ruku mogu da kažem da je to sraman čin. Oni nisu uopšte svesni šta rade. On je čovek koji je devet puta osvajao to njihovo s**nje od takmičenja, a oni mu tako vraćaju. Novak je sve procedure ispunio da bi došao tamo. Tenis Australija ga je pustila, doktori mu dali zeleno svetlo, a onda premijer konačno odlučuje. Pa ko je on?! Novak ih je dobio na sudu, pa kakva je to država gde je premijer jači od suda. Uplašili su se da će Nole postati najbolji i osvojiti 21.grend slem, samo ovako mogu da ga poraze, ali to je njihova sramota. Novak i sada izlazi kao pobednik šta god da bude. Sram treba da ih bude. Našli na najboljeg tenisera sveta da udaraju i još boljeg čoveka - sa besom u glasu pričao je Dule Savić.

foto: Nebojša Mandić

Legendarni fudbaler osvrnuo se i na tretman koji Novak tokom torture.

- Skandalozno je gde su ga smestili. Prvo bio u onom imigracionom hotelu bez adekvatne hrane, nije mogao ni da trenira. Sad je u nekom pritvoru. To je takvo iživljavanje da ja nemam reči. Sve zbog političkih poena koje njihov premijer prikupi od građana, tako što će jednog nevakcinisanog Novaka da proteruje iz zemlje.

foto: Dado Đilas

Imao je komentar i za Rafaela Nadala.

- Ne bi me čudilo da tom Špancu nameste žreb. Njega uzdižu, Novaka ponižavaju. Izjava Španca je takođe sramna, trebao je stane uz kolegu.

Na kraju, Dule Savić je imao efektan zaključak.

- Voleo bih da ga puste da igra, mada teško, sve je to politika, da osvoji taj turnir, obori rekord i više se ne vrati tamo, završio je razgovor za Kurir Dule Savić.

Kurir sport / Darko Lučić