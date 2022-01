NOVAK IMA VALIDNU VIZU! Prve reči porodice Đoković nakon ODLUKE O DEPORTACIJI: Verovali smo da će sport pobediti, teški trenuci...

Povodom svega što se dešavalo u prethodnim danima, saopštenjem koje prenosimo se oglasila porodica Đoković.

- Veoma smo razočarani odlukom Federalnog suda i činjenicom da Novak mora da napusti Australiju. Ovde nije u pitanju bio samo sport i igranje na prvom grend slemu u sezoni na kojem Novak dominira već deceniju, već i politike i svih interesa koji su u ovom slučaju prevladali. I pored skandaloznog ponašanja prema Novaku, verovali smo da će sport pobediti. Verovali smo da će biti uvažena činjenica koju je sud potvrdio - da Novak ima validnu vizu, da će pravda biti zadovoljena i da nikakvi “javni interesi” neće biti izgovor za odluku koja je doneta - navedeno je u saopštenju i dodato:

- Ovo su teški trenuci, pogotovo za Novaka, ali ono što moramo da uradimo svi, pre svega mi, kao njegova porodica, jeste da mu pružimo podršku više nego ikad do sada. Bićemo tu da podelimo udarce koje je primio, da mu pomognemo da vrati energiju, veru u ovaj sport, pre svega u fer plej koji je ovde u potpunosti izostao. Ponosni smo na njega i snagu koju je pokazao i borbi koju je dostojno vodio. Verujemo da će iz ove situacije izaći jači i da će vreme pokazati ono što je nesporno uvek do sada potvrđivao, a to je da je veliki šampion i čovek. Porodica Đoković.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, Novak Đoković je put Australije krenuo 4. januara. Tom prilikom je poslao poruku da je dobio medicinsko izuzeće od vakcinacije. Međutim, dan kasnije Novaku nije omogućen ulazak u zemlju.

Posle toga Đoković je prošao nekoliko saslušanja i smešten je u pritvor na aerodromu u Melburnu. Tim povodom se oglasio otac Srđan Đoković koji je najavio okupljana u odbranu Novaka.

Maltretiranje Đokovića se nastavilo i posle aerodroma, pošto je smešten u hotel u kome nije dobijao ni redovno hranu.

Novak se prvi put oglasio na badnje veče.

Srbi iz Australije su se okupljali ispred hotela u kome je smešten Novak i svaki dan mu pružali glasnu podršku. Đoković i njegov advokatski tim su odmah uložili žalbu na odluku granične policije o zabrani ulaska.

foto: Profimedia

Da je reč o političkom progonu Novaka Đokovića jasno je i iz šokatne pretnje Vlade Australije, da neće poštovati odluku suda ukoliko ona bude išla u korist srpskog tenisera.

Uprkos svim pritiscima Novak Đoković je dobio Vladu Australije na sudu, pa je tom odlukom njemu vraćena viza za boravak u Australiji. Odluka suda je značila da je Novak Đoković slobodan čovek.

Ipak, ministar za imigraciju Aleks Hok je odlučio da ponovo ukine vizu, nakon čega je sud odbio žalbu koju je uputio Novak i njegov advokatski tim.

Kurir sport