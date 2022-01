STRUČNJACI ŠOKIRALI: TENISERIMA ODGOVARA DA NOVAK NE IGRA! Ne postoji adekvatna reakcija na slučaj Đokovića - RIVALSTVO JE VELIKO

Slobodan Vojinović iz teniskog saveza Srbije i Petrašin Matijević, sportski psiholog istakli su da je Novak Đoković ratnik kako na terenu, tako i u stvarnom životu.

- Tu je neverica da li je ova stvar moguća. Ja ne mogu uopšte da se setim da li je Novak na tu temu pričao i da se na osnovu toga neko uskrati pravo na učešće. Da li je on u pravu ili nije u pravu da li sportista uopšte ima pravo na mišljenje koje nije u skladu sa politikom? Ne pamtim da se ikada to događalo - ističe Slobodan Vojinović u jutarnjem programu Kurir televizije i dodaje:

- Ovo se pretvorilo u jedan politički događaj i postavlja se pitanje kako postupiti narednim takmičenjima. Da li postoji opasnost da im bude uskraćeno učešće samo zbog mišljenja o bilo kom segmentu života - kaže Vojinović.

Gosti su se složili da i teniserima odgovara odsustvo Novaka na Australijan openu.

- Sam odnos prema vakcinaciji je sloboda izbora jednog čoveka. Istupiti znači izazvati gnev. Nažalost sada je manjak solidarnosti. Teniserima odgovara da Novak nije tu. Između Novaka i Nadala ne može da postoji prijateljstvo - istakao je Vojinović.

Matijević je dodao da se pojavio gnev među našim teniserima u Melburnu i da postoji želja za osvetom.

- Ja sam siguran i da Ana Ivanović i da Jelena Janković imaju najpozitivniji stav o Novaku, pitanje je šta one pričaju privatno, ali je sigurno da podržavaju Novaka. Što se tiče naših tenisera tamo, postoji želja da se osvete, ali pitanje je koliko oni mogu pobediti Nadala iz ljutenje - kaže Petrašin Matijević.

Slučaj Novaka Đokovića uneo je jednu nesigurnost među ostatak sportista po pitanju slobode govora.

- Ne mogu da kažem da li je pametno da ostanu tamo ili da bojkotuju AO. Ova situacija je unela jednu sigurnost šta sme da se kaže i kako postupiti dalje. U odnosu na njega ili bilo koga Novak je otišao kao sportista, ovde se njemu nije sudilo kakav je on teniser, već o nekom njegovom mišljenju koje je u magli, nije čak ni njegovo mišljenje već da neko treći ne kaže ili ne pomisli nešto o tome - kaže Vojinović.

Nole je najbolji na svetu jer je ratnik kako na terenu, tako i u životu.

- Teško je gledati na Novaka kroz naše oči. Zato on i jeste Novak, psihološke stvari koje koristi na terenu, koristi i uživotu. On je ratnik na terenu, ratnik u životu. Ovo može da bude još jedan dodatni motiv. Novak je čovek, on ima i jaču reakciju nego mi. Tu postoji razlika između njega i običnog čoveka, on se strahovito brzo vrati i od njega ne možete čuti nijednu ružnu reč - kaže Matijević sportski psiholog.

