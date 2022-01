NOVAK JE MANJE OPASAN NEGO NEKO KO JE VAKCINISAN: Najveću štetu će sada snositi Australija

Po imigracijskom zakonu, Đoković sada ne može da dobije ulaznu vizu naredne tri godine, ali ministar za imigraciju može da odluči suprotno, ako postoje za to uverljivi razlozi. Savez advokata Australije izdao je saopštenje da argumenti Savezne vlade Australije u slučaju protiv Novaka Đokovića predstavljaju opasan presedan u demokratskom društvu.

foto: EPA/James Ross

Vesti koje su danas stigle iz Pariza pokrenule su diskusiju kako će Novak Đoković da održi prvo mesto u svetu belog sporta. Svi sportisti koji nameravaju da se takmiče u Francuskoj moraće da budu vakcinisani protiv koronavirusa. Informaciju je objavio AFP, što se odnosi i na Rolan Garos.

Gosti večerašnjeg usijanja bili su Stevica Deđanski, predsednik Centra za razvoj međunarodne saradnje, Dejan Ignjatović zamenik urednika sportske rubrike Kurir.rs. i Milina Dorić advokatica.

Deđanski se nije složio sa Novakovim stavom da se ne vakciniše, ali je jako razočaran kako se Australija ponela.

- Ne podržavam njegov stav da se ne vakciniše. On nije otišao tamo i rekao: " Ja se ovde ne vakcinišem, morate da me pustite" , on je čekao do zadnjeg momenta dok nije dobio vizu i po pravilima je krenuo za Australiju. Od trenutka kada je ušao u Australiju kreće iživljavanje. On je imao diplomatski pasoš, ovo je jedno sramotno ponašanje prema njemu - rekao je Stevica Deđanski.

foto: Kurir

Dejan Ignjatović istakao je da osim Novaka i Australian open snosi ogromnu štetu.

- Pored Novaka Đokovića, najveću štetu će snositi i Australian open. Vi ako ste najbolji i ne igrate, taj turnir samim tim gubi na svojoj težini. Mi sada imamo situaciju da je samo jedan pobednik u poslednjih 20 godina tamo i to je Rafael Nadal. To je ogroman udarac na sve jer vi želite tamo više publike, više medija, ali bez najboljeg tenisera sveta teško da to možete i da dobijete. Na primer, danas je prvi dan Australian opena i prvo što su mediji pitali igrače bilo je šta mislite o Novaku Đokoviću. Rafael Nadal je 20. decembra objavio pozitivan nalaz, a 31. decembra objavljuje da je u Melburnu. Dug je let do Australije tako da je morao da krene 30. decembra. To je samo 10 dana od 14 koje je australijska vlada propisala, a niko od australijskih medija nije postavio to pitanje - rekao je Igranjatović.

foto: Kurir

Advokatica se osvrnula na advokatski tim koji je veoma profesionalno uradio svoj posao, a potom na to kako je zapravo Novak prema struci manje opasan nego vakcinisani ljudi.

- Novakov tim se pokazao veoma profesionalno. Uputili smo pismo australijskoj ambasadi pismo u kojem smo naglasili da krenu da poštuju međunarodne akte, jer su prekršili ne samo to već i međunarodne akte. Ovo što su radili pre i posle toga su životinjsko iživljavanje. Vrlo je licemarno što ova vlast u Srbiji staje na stranu Novaka, naravno treba da se stane na njegovu stranu, mada ja moram da podsetim šta su radili 01. aprila 2021. godine. Oni koriste ljude za izazivanje panike i nereda. Rekli su da Novak loše utiče na atmosferu tamo, na osnovu čega. Jedan zdrav prav Srbin , sve pršti od zdravlja, kako je on glavni prenosnik. Da li će Novakovi advokati podneti tužbu sve zavisi od njih. Imaju pravnog osnova, jer je Australija prekršila međunarodne akte. Njemu lepe etiketu anti-vakcinar, zato što je rekao da ne želi da primi neku preventivnu meru. On je preležao korona virus, ako ćemo tako kako je rekla struka on je manje opasan nego vakcinisani ljudi, struka bruka - rekla je Milina Dorić.

foto: Kurir Televizija

