NOVAK IZBAČEN, NADAL NEMA VIŠE KOGA DA SE PLAŠI! Vilander se vratio: Tipuje na Rafu u Melburnu!

Najveći Novakovi rivali mogu da profitiraju iz svega.

Medvedev i Zverev će, ukoliko osvoje titulu preuzeti od srpskog asa i pehar koji je u njegovim vitrinama od 2019. godine, ali i prvo mesto na ATP listi, na kome je danas započeo 356. nedelju.

Najviše bi ipak mogao da profitira, pomalo otpisani Rafael Nadal!

Španac je trenutno izjednačen sa Noletom i Federerom po broju titula na grend slemovima, pa bi mu trijumf u Melburn parku doneo 21. pehar sa jednog od četiri najveća turnira na svetu.

Na ovo je upozorio čuveni Šveđanin Mats Vilander koji se redovno ističe nepovoljnim analizama po Đokovića.

foto: EPA/DAVE HUNT

Sreća je što često i greši.

Vilander je u svojoj analizi na startu Ozi opena istakao da Rafael Nadal, sada kad na turniru više nema Đokovića, nema koga da se plaši.

Nadal je bio u delu kostura u kom se nalazio i Đoković, njihov meč je bio projektovan u polufinalu, dok je Španac na otvaranju AO dobio Markosa Žirona sa rutinskih 3:0.

"Mislim da je njegov faktor zastrašivanja u svlačionici ogroman, jer Rafa u svlačionici gori. Ako ga protivnici puste da igra, oni će biti šokirani. Šokiraju se u svlačionici, kao i u prvih nekoliko minuta meča. On će pobediti u svim ranim mečevima, on to zna. Ali nije dovoljno igrati tako protiv najboljih igrača sveta kasnije", rekao je Vilander i dodao:

"Kada je Novak u žrebu, postoji šansa da bude tako dobra da uopšte nije važno kako će Rafa igrati do tog trenutka. Posebno na tvrdim podlogama. Odjednom, Đokovića nema, a Rafa zapravo može da dođe i kaže: "Ako budem zaista na visokom nivou, ne plašim se Zvereva, ne plašim se Medvedeva, ne plašim se nikoga jer Novaka nema" zaključio je Vilander.

