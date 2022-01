PSIHOLOG VESNA TOMIĆ ZA KURIR: Novakov organizam je pretrpeo OGROMAN STRES! Neophodne su mu 2 nedelje POTPUNOG MIRA!

Kakav će uticaj na Novaka imati sve dešavanja u Australiji? To pitanje zanima celokupnu sportu javnost. Odgovor smo potražili od Vesne Tomić.

Ona je poznati socijalni psiholog i iznela nam je svoje viđenje čitave situacije. Na početku razgovora kaže da je potpuno normalo što je Novak pod velikim šokom, fizički, kao i da je mentalno je dosta propatio, jer tortura kroz koju je prošao u Australiji nije laka ni za koga, pa ni za profesionalca kao što je on.

- Sa psihološkog aspekta gledano, svako bi mentalno pao u takvoj situaciji, pa i Novak, i on je od krvi i mesa. Prvo je došao u Australiju, očekujući da će normalno ući u zemlju, s obzirom na neka izuzeća koja su mu spominjali. Onda su ga odveli u pritvor, pa su ga oslobodili, pa opet mu ukinuli vizu, da bi na kraju bio deportovan. Ne možete ni da zamislite koliko to psihički "ubija" čoveka. Meni je fascinantno koliko je on u celoj toj situaciji smiren - počela je Vesna Tomić razgovor za Kurir.

Kao stručnjaku jedna stvar joj je odmah zapala za oko.

-Pogledajte Novakovu facu iz aviona kada je leteo za Beograd. To je toliko izmučeno lice da prosto nemam reči. Evidentno je pretrpljena ogromna količina stresa. Razumem ga zašto nije želeo da vidi ni navijače, ni medije pred aerodromom, jednostavno tada samo želite da budete sa porodicom. Neki smatraju da odmah treba biti u društvu kada je teško, ali ne. Njemu ako je lakše da bude sam, neka bude ili eventualno uz porodicu, svi smo individue za sebe.

Psiholog napominje da je rešenje za ovaj stres sam Novak.

- Đokoviću je potrebno 15-20 dana da u miru i sa svojom porodicom provede ovaj da tako kažem "post-traumatski period". On je profesionalac, toliko mu je dovoljno vremena, pa da vidi šta će dalje. Novak je sam svoje rešenje, jedino će on u svojoj glavi prelomiti, resetovati se i videti šta i kako.

Sa lica mesta Sestra mi živi u Australiji, rigorozni su... Dobro je upućena naša sagovornica u celokupnu situaciju u Australiji. - Moja sestra živi u Australiji, stalno se čujemo. Oni su tamo zaista rigorozni po pitanju vakcine. Pravila moraju da se poštuju. A u prethodne dve godine pretrpeli su dosta muka. Mislim da je Novakov tim trebalo da zna kakva je tamo situacija i da je vakcina potrebna. Čula sam i za to neko izuzeće što su mu obećali, to onda nije u redu prema Novaku, ali mislim da je sada i njemu jasno i Novakom timu da je vakcina potrebna. Tako je, kako je, bez obzira šta ja mislim o svemu tome, završila je priču Vesna Tomić.

