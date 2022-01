NOVAK JE ISKORIŠĆEN! Advokat otkrio zašto se deportacija odmah nije odigrala: CILJ IM JE SKRETANJE PAŽNJE SA GLAVNOG PROBLEMA

Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira, istakao je da je Novak sateran u ćošak i da ako želi da igra na nekom od predstojećih gren slemova moraće da se vakciniše.

- Ovaj slučaj sa Novakom u Australiji pokrenuo je čitavu lavinu daljih procesa, pre svega na tim većim turnirima. Svi imaju istu poruku samo vakcinacija i niko više izuzeće ne spominje. Ovaj put znaće se jasno da mora vakcinacija i tu je Novak sateran u ćošak. Na sledeća dva turnira Novak će moći da učestvuje uz obavezan karantin. Nažalost ovi veći turniri koji zanimaju Novaka, a to su gren slemovi po svemu sudeći bez vakcine neće moći da učestvuje. Moje mišljenje je da će Novak propustiti ovu sezonu dok pandemija ne prođe - rekao je Bjelinić u Jutarnjem programu na Kurir televiziji.

Đoković je na sve žešćem udaru zbog izbegavanja vakcine, a i sponzori zahtevaju hitan razgovor s njim.

foto: AP/ Darko Bandić

Bjelinić se potom osvrnuo na sponzore i kako su neki od njih reagovali na slučaj u Australiji.

- Sponzore je u interesu da se njihov logo i njihovo ime uz Novaka pojavljuje na tim turnirima. Ako nema Novaka njihov interes znatno opada. Jeste tačno da se jedna velika kompanija oglasila i zatražila razgovor sa Novakom, mada isto tako dve druge velike kompanije su se oglasile i rekle da će ostati uz prvog tenisera sveta - rekao je Bjelinić.

Advokat Predrag Savić otkrio je koji je skriveni cilj imala vlada Australije i zašto se taj slučaj toliko odužio.

- Na SBS Srpski ima tri sata programa i on već cele godine upozoravaju bojažljivo na probleme u Australiji. To je državni program koji plaćaju srpski emigranti, oni ne smeju da budu protiv Morisona. Sada kada je ovo došlo do ovakve situacije, oni upozoravaju zašto je onakav zverski progon Novaka usledio. Cilj im je bio da skrenu pažnju sa glavnog problema, a to im je i uspelo. Mogli su oni to da reše u jednom danu i da odma po dolasku Novaka kažu mu da ne može da igra i deportuju ga, ali su sve to uradili da skrenu pažnju sa problema sa koronom koji se već dešavao u državi - rekao je advokat.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:42 KUĆA NOVAKA ĐOKOVIĆA NA OBALI PAVLOVAČKOG JEZERA: Komšija Portugalac razvezao jezik - progovorio kakav je Novak