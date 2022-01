TONETE PRIJATELJI DRAGI! Obradović branio Novaka, potom poslao jasnu poruku Australiji: POLITIČARI SU NAPRAVILI ATLANTIDU

Napadi na Novaka Đokovića počeli su od momenta kada je Srbin došao na korak do priznanja za najboljeg igrača u istoriji tenisa. Diskvalifikacija na US Openu u Njujorku prošle godine i nedavna sramota Australije pred Australijen open najočigledniji su udari na Đokovića.

Kada je postalo jasno da srpskog tenisera niko ne može da zaustavi na terenu na njegovom putu ka istoriji, promenjene su sve moguće ploče. Poslednji u nizu primera zašao je i u političke vode, pa čak pravosuđa.

Bogdan Obradović, teniski trener, istakao je da Australija tone i da Novak ima veliku podršku drugih zemalja.

- Ja imam za njih poruku "sun goes down", znači tonete prijatelji dragi. Njihov stav je takav da mi njima moramo da kontriramo, oni povuku potez mi moramo damo potez na taj isti, ali samo što smo mi mnogo bolji šahisti vekovima. Politička moć je jedna stvar o kojoj se govori oni su to iskoristili kao dokaz moći i to je još jedan primer kako političari manipulišu ljudima u ovom primeru je to Novak Đoković. Iznad politike se nalazi novac. Novak ima veliku podršku drugih zemalja poput; Kine, Indije, Rusija, Brazila, Argentina, itd. Sve te zemlje su mnogo moćnije od Australije. Ja sam njima već rekao vi ste veliki kontinent, mi vas puno poštujemo i volimo vaš narod, ali njihovi političari su napravili Atlantidu. Oni će definitivno potonuti, nažalost i ekonomski. Vidimo prazne rafove po njihovim radnjama, recesija u najavi. Taj australijski dolar je zapravo novčanica koja će imati velike probleme u budućnosti iz prostog razloga što je taj kineski juan jako blizu. On ne treba nigde da putuje on je već postojao elektronski. Taj bitcoin koji su izmislili ti nazovi Amerikanci, koji su želeli na neki način da unište svetsku ekonomiju su shvatili da će biti elektronski junovi i rublja - rekao je Obradović za Jutarnji program na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Obradović je potom naglasio da je Novak upao u jednu oluju politike iz koje nije mogao da izađe.

- Ja tu vidim neki scenariju da će Kina samo da ugasi ovaj kovid preko interneta i nakon toga više nećemo ni govoriti o tome. Oni nemaju snagu da mogu nešto da promene. Mislim da je ovo samo jedna velika igra ili je ovo bila oluja politike u koju je Novak samo utrčao. Oni su se sami tu spetljali - rekao je Obradović.

