ŠOK IZJAVA RAFAELA NADALA: Razmišljao sam da ZAVRŠIM KARIJERU u Melburnu!

Rival u borbi za trofej biće mu drugi teniser sveta Rus Danil Medvedev.

Malo ko je verovao, a sam Španac pogotovo pre par meseci da će se naći u ovoj situaciji, zbog neugodne i bolne povrede stopala, zbog koje faktičkim od Rolan Garosa nije ni igrao

Posle pobede nad Beretinijem, "bik sa Majorke" je istakao da je u jednom momentu razmišljao da mu turnir u Melburnu bude poslednji u karijeri.

"Bilo je dosta razgovora sa timom, sa porodicom o tome šta može da se desi ako se stvari nastave tako. Razmišljao sam da će ovo možda biti šansa da se oprostim od svega. To je bilo pre nekoliko meseci. Činjenica da sam sada ovde, to ne mogu da opišem rečima", rekao je Nadal.

Nadal se trenutno oseća sjajno ali je svestan da je povreda daleko od prošlosti i da uvek može da se vrati

- Svaki dan je bio problem sa tim stopalom. Sumnja i dalje postoji i verovatno će postojati do kraja karijere. Imam problem koji ne može da se popravi. Zato i ponavljam, najvažnije mi je što mogu da igram i da se takmičim na ovako visokom nivou trenutno.

Eventualni trijumf u finalu Melburna bio bi 21 grend slem u karijeri, čime bi prestigao Novaka Đokovića i Rodžera Federera na večnoj listi

foto: AP

"Moj cilj sada jeste da pobedim, ali pre svega želim da igram tenis i da uživam na terenu. Imam takmičarski duh kao i uvek, ne mogu protiv svoje prirode, to je moj DNK. To sam što jesam, želim da se takmičim i važnije mi je to da mogu da igram, nego da osvojim titulu. Bitnije mi je da mogu da radim ono u čemu uživam, važnije od same grend slem titule", zalključio je Rafa.

Finale Australijan u muškoj konkurenciji igra se u nedelju od 9.30.