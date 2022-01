ĐOKOVIĆ ĆE BITI JOŠ JAČI, A NADAL NAJBOLJI SVIH VREMENA! Australijanac direktan: Novak je jedini teniser koji može sve da podnese!

Australijski teniser Bernard Tomić još jednom se osvrnuo na situaciju sa Đokovićem.

" Pričao sam sa njim i kazao sam mu da mu želim sve najbolje, kao i da sam veoma tužan jer ga nisam video na Australijan openu. Sedeo sam pored njegovog ormarića u svlačionici. To sam postavio i kao video na svoj Instagram. Rekao sam već australijskim medijima da je o Novaku trebalo mnogo bolje da brinu dok je tamo i da je žalosno što nije dobio priliku da brani titulu, kao i da se bori za istorijski 21. grend slem pehar. Novak mi se zahvalio na podršci i poželeo mi sve najbolje", rekao je Tomić za "Blic"

On veruje da će Novak iz cele situacije izaći jači i nikad spremniji.

"Situacija u kojoj se našao je psihološki veoma teška. Teško je uopšte poverovati da se ovakva situacija dogodila. Nestvarno je! Ali ako će se neko sigurno vratiti jači i ako neko ima snage da prođe kroz sve, onda je to Nole. Potrebno je da budete izuzetno mentalno jaki. Verovatno je na Turu on jedini dovoljno jak da prebrodi ovo. Verujem u to da je on pravi šampion i da će se izdići iznad ove situacije".

Ipak, smatra da Novak neće biti najbolji svih vremena

"Posle cele ove situacije sa Novakom... Verujem da će Rafael Nadal biti „GOAT”. Biće teško obuzdati ga ove godine. Osećam da će na kraju imati najviše grend slemova. Nadal će najverovatnije osvojiti i Rolan Garos jer je najbolji na šljaci. Volim ih svu trojicu, i Noleta i Rafu i Rodžera, ali mislim da će Nadal ući u istoriju kao najbolji ikada. To je i zato što ja ne mogu da osvojim 25 grend slemova, ha, ha, ha", nasmejao se naglas Australijanac.

