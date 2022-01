BESNI MEDVEDEV POSLE PORAZA ZABRINUO SVOJE FANOVE: Ne znam još koliko ću igrati!

Španski teniser Rafael Nadal osvojio je danas rekordnu 21. grend slem titulu u karijeri i drugi trofej na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu, pošto je ranije danas u finalu posle velikog preokreta pobedio drugog igrača sveta Rusa Danijela Medvedeva u pet setova, 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Nakon meča svoje utiske izneo je, vidno iznervirani, Rus Danil Medvedev.

"Na primer, kada je Rafa servirao i to u petom setu neko je vikao "napred Danile", a hiljadu ljudi ga ućutkuje. Taj zvuk je bio naporan i pun nepoštovanja. Nisam siguran da ću igrati kada budem imao 30 godina. Opet ću reći, kada dečak u meni ode biće teško da igram tenis, tako da ne znam još koliko ću igrati", rekao je Medvedev.

foto: Profimedia

On je, ipak, čestitao Nadalu.

"Bio je to sjajan meč, Rafa je igrao na neverovatno nivou. On je vrlo snažan i posle nekoliko sati je pokazao tu istu snagu pa sam se iznenadio. On je takav. Nije igrao šest meseci i posle meča mi je rekao da je malo trenirao pre turnira. Neverovatno. Nemam mnogo za čim da žalim, samo poručujem da ću nastaviti da dajem sve od sebe kako bih jednog dana bio šampion", rekao je Medvedev.

Medvedev je igrao za drugu grend slem titulu u karijeri, a prvu je osvojio na Ju Es openu prošle godine pobedom protiv Novaka Đokovića u tri seta.

Kurir sport