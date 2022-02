ZBOG NJEGA JE NOVAK PLAKAO KAO KIŠA! Očevi dugovi i povrede ga skoro uništile, prošao kroz PAKAO, a sad se vraća na teren!

Njegova životna priča je bukvalno za film.

Posle dve i po godine, malerozni Argentinac ponovo će uzeti reket u ruke i nastupiti na turniru u Buenos Ajresu

. Ovaj 33-godišnjak doživeo je prelom čašice kolena u Kvinsu 2019. godine, nakon čega su usledile četiri operacije koje su ga na dve godine odvojile sa terena.

Nekada treći teniser sveta trenutno zauzima 757. mesto, a pored Buenos Ajresa, on će nedelju dana kasnije igrati i u Rio de Žaneiru.

Kroz celu karijeru, Del Potro je imao problema sa povredama koje su ga odvajale sa terena na dug vremenski period. Na primer, na mastersu u Šangaju je u oktobru 2018. godine zadobio je prelom ručnog zgloba nakon čega je morao da ude na četiri operacije.

Najbolji teniser Novak Đoković i popularni Delpo veliki su prijatelji,

"Budi jak moj prijatelju. Vidimo se uskoro. Želim ti brz oporavak" rekao je Novak u jednom intervjuu kada su ga pitali za Del Potra.

Inače, jedan od najtežih poraza u karijeri, Nole je doživeo baš od Huana Martina del Potra. Bilo je to u prvom kolu Olimpijskih igara u Riju. Đoković je tada u suzama napustio teren, u suzama koje pamtimo i dan danas, ali nije on bio jedini koji je plakao te noći u Riju. I Del Potro je napustio terene u suzama. On se tada vraćao iz povrede i niko nije očekivao da će baš on savladati Noleta i to na startu Igara.

Prošle godine, baš pred početak Igara u Tokiju, Nole je poslao poruku Del Potru i poručio mu da se brzo vrati na teren.

"Ti si najbolji, prijatelju. Želeo bih uskoro da te vidim na terenu. Čak i ako to znači da bi me isprašio kao što uvek uradiš na Olimpijskim igrama" dodao je Novak uz emotikone koji plaču od smeha.

Argentinac je nekoliko puta istakao koliko poštuje Novaka i srpske tenisere.

foto: EPA

"Naš mentalitet je sličan. Strastveni smo. Borimo se do poslednjeg poena. Veliki smo borci. Nole i ostali srpski teniseri su moji dobri prijatelji, pružaju mi podršku. Uvek mi je drago kada bilo koga od njih sretnem na Turu" rekao je Argentinac pre nekoliko godina.

Ali nisu samo povrede bile te koje su kroz karijeru mučile Argentinca. U poslednje vreme smo mogli da čitamo o tome kako je Del Potro pred bankrotom zbog dugova svoga oca.

Naime Huanu je ostao jako mali procenat bogatstva. pišu argentinski mediji

"Kada mu je otac preminuo, poverioci su pokucali na vrata da naplate dugove. Danijel je ostao dužan ogroman novac jer nije umeo da vodi posao na pravi način. Najviše para je uložio u fabriku cerealija koja je propala, navodi izvor tamošnjih medija i detaljnije objašnjava.

" Postoje brojne tužbe i potraživanja od firmi koje se bave gradnjom nekretnina. Sa tim poslom Danijel nije imao nikakvog iskustva i nije prošao dobro".

U Tandilu, rodnom mestu Del Potra, kažu da su znali o kakvim je problemima reč.

"Ovde u Tandilu svi znaju za probleme koje je Huan nasledio od oca, jedino nemamo podatke o pravim ciframa. Huan se drži daleko od očiju javnosti, bio je u poseti krajem godine, ali samo jednoj osobi u bolnici koja je tražila da se vidi s njim", ispričao je dopisnik iz tog mesta.

