PODRŠKA IZ HRVATSKE Marin Čilić OŠTRO komentarisao odnos australijske vlade prema Novaku: To ja zaista KATASTROFA!

Novak Đoković dobio je podršku iz Hrvatske, i to od rivala Marina Čilića koji je oštro prokomentarisao odnos vlade Australije prema najboljem teniseru sveta.

"Nedopustivo je da je to moglo da se dogodi na takav način, da čovek dođe u Australiju i da prođe kroz tu golgotu. To je moralo da se reši pre ili na bolji način kad je on već došao tamo. Ipak, nije on bilo ko, Novak je veliko ime, jedno od najvećih imena tenisa u poslednjih 10-15 godina", oštro je započeo Marin Čilić za "Sport Klub", pa nastavio u istom tonu:

foto: Profimedia

"Odnositi se prema njemu na takav način, to je zaista katastrofalno. Ne samo za njega nego i za tenis, kao i za samu sliku Australije i Australijan opena", kazao je Čilić koji nije imao mnogo prilike da o Đokoviću govori tokom trajanja samog turnira.

"Videćemo šta će ostatak sezone doneti, kakva će biti pravila. Svaka država ima svoju regulativu, ali sigurno taj početak sezone što se tenisa tiče nije bio najsjajniji", zaključio je hrvatski teniser.

foto: AP

(Kurir sport/Sportklub.hr)