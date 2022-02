NEĆU DA BUDEM KAO FEDERER! Kirjos uzdrmao tenisku javnost: Ne zanima me šta oni misle!

"Oduvek sam bio samo svoj. Da budem iskren, pogledam se u ogledalo svakog dana i znam da mi nije tesno u sopstvenoj koži. Trebalo mi je dosta vremena da se pogledam u ogledalo i kažem sebi 'baš me briga da li ću osvojiti grend slem'. Ne želim da budem kao Rodžer Federer", iskren je Australijanac.

Zbog svog ponašanja poznat kao "loš dečko svetskog tenisa". Često je pravio incidente na terenu, rasprave sa protivnicima, sudijama, ali i pubilikom.

"Ne zanima me kako će me prihvatati jer ljudi oko mene znaju da sam brižna osoba. Uvek sam bio svoj, imam samopouzdanja i pokušavam da pomognem ljudima. Oduvek sam bio takav, i kao dečak. Uvek sam bio emotivan i teatralan na terenu. Prijatno mi je u sopstvenoj koži", kaže Kirjos i dodaje:

"Želim da me ne pamte samo po tome što sam igrao tenis. Želim da me pamte kao ikonu, nekog ko je izašao i uradio stvari na svoj način. Imaćete uvek Nadale, Đokoviće i Federere, ali ja želim da klinci budu u stilu, 'ako taj momak to može da uradi, možda možemo i mi".

Kurir sport/B92