DA NIJE BILO POVREDA RAFA BI BIO NAJBOLJI IKADA! Toni Nadal uzburkao duhove: Novaka uporedio sa POREZOM, a Federeru se POKLONIO!

Rafin stric i bivši trener Toni Nadal prokomenarisao je turnir u Melburnu i trku za najboljeg tenisera svih vremena.

"Nekoliko dana pred put nije znao na kakvom je tačnom nivou – malo je trenirao zbog virusa korona i drugih fizičkih problema. Nije očekivao da će biti u stanju da uradi ono što je uradio. Ja sam mislio da će biti konkurentan ako prođe prvu nedelju, a tako je i bilo“, rekao je Toni Nadal i dodao:

"Tokom svih ovih godina slušam kako će Rafina karijera biti kratka, a uvek sam govorio da se nadam da greše. I dalje mu ide dobro, i željan je da nastavi tako", objasnio je Toni.

Večito pitanje je ko je najbolji od njih trojice.

"Veoma je teško reći ko je najbolji – da li je to onaj koji je igrao na najvišem nivou, onaj koji je osvojio najviše titula… Mislim da bi moj nećak bio najbolji da nije bilo povreda, ali i sada malo zaostaje u odnosu na Federera i Đokovića. Verovatno je Federer taj koji je uradio najveće stvari".

foto: AP

Osvrnuo se i na situaciju koja je u Melburnu dočekala Novaka Đokovića, te kasniju deportaciju iz Australije.

"Šteta je da se to desi svetskom broju jedan, ali postoje pravila koja moraju da se poštuju, sviđalo nam se to ili ne. Nikome se ne dopada da plaća porez, ali moramo to da radimo, nema drugog izbora“, poručio je Toni Nadal.

