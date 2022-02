NOVAK MOŽE NA VIMBLDON I BEZ VAKCINE! Organizatori poslali poruku o pravilima za učešće!

Henman, koji je u komitetu Ol Ingland kluba koji organizuje turnir, ističe da turnir sledi smernice vlade.

"U ovom trenutku se vlada pita. Da bi neko ušao u Veliku Britaniju u ovom trenutku, slediće njihove smernice, a te smernice sledi i turnir", ističe on.

Po trenutnim pravilima za ulazak u Veliku Britaniju potrebno je da se putnici testiraju pre i posle dolaska i da popune formular o boravištu. Nisu obavezni karantin i vakcina.

Ako ova pravila ostanu na snazi Novak će moći da igra na najprestižnijem Grend slemu.

Srpski as je u intervjuu za BBC istakao da je spreman da propusti Rolan Garos i Vimbldon ako je vakcina uslov za učešće.

"Apsolutno njegova stvar je da li želi vakcinu ili ne. Kao bivši igrač i ljubitelj tenisa, to verovatno nije bilo ono što sam želeo da čujem u tom intervjuu, ali verovatno je ono što sam očekivao. Kako je sam slobodno priznao, biće mu strogo ograničeno gde može da putuje i samim tim i da igra bez vakcine. Time što sebi oduzima priliku da se takmiči na grend slemovima, on sigurno ugrožava svoje šanse da bude najveći igrač svih vremena i mislim da to dovoljno govori o njegovoj hrabrosti, uverenju i stavu da je to ono što je najbolje za njega. Mogli biste pomisliti da će vrlo malo toga uticati na njegovo mišljenje", rekao je Henman.

Kurir sport