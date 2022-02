KOLEGE SU ME MNOGO POVREDILE Đoković ogolio dušu za BBC: Osetio sam tu energiju, poglede mojih kolega...

Đoković je potpuno iskreno odgovarao na pitanja, a jedno od njih bilo je vezano i za podršku kolega iz "belog sporta".

"Kolege... To je me je mnogo povredilo, osetio sam tu energiju, poglede mojih kolega, ljudi koji se nalaze u zgradi. Razumeo sam da imaju percepciju na osnovu onog što saznaju iz medija i ja nisam izašao javno jer sam rekao ranije da poštujem pravni postupak i Australijan open", objasnio je Đoković.

"Definitivno nije bilo prijatno. Ne želim da sedim ovde i da se žalim na uslove u tom centru jer sam ja ostao sedam dana. Osećao sam se bespomoćno, nisam mogao da koristim telefon tri ili četiri sata. Bilo je usred noći od jedan ujutru do devet ujutru, nisam spavao jer su me ispitivali svakih 30 minuta. Bilo je mnogo, mnogo intervjua koji su započinjali, a onda pauzirani kako bi neka osoba razgovara sa nadređenim. Trajalo je to čitavu noć. Prvo je to postavljeno, pa povučeno, pa onda je opet viza povučena, pa sam bio slobodan četvrti dan i trenirao sam. Nisu to bili normalni dani treninga koje sam obično imao pre grend slem takmičenja, helikopter je leteo preko "Rod Lejver" arene tokom svakog treninga. Kamere su bude svuda", ispričao je Đoković.

Podsetimo, Novak Đoković izjavio je za BBC da nije antivakser, ali da bi radije propustio priliku da osvaja trofeje nego da bude primoran da primi vakcinu protiv korona virusa.

Đoković, koji nije primio vakcinu protiv virusa korona, rekao je da ne treba da ga povezuju sa antivakserskim pokretima, ali da podržava slobodu izbora.

Upitan da li je spreman da zbog toga žrtvuje učešće na određenim turnirima, kao što su Vimbldon i Rolan Garos, odgovorio je: "Da, to je cena koju sam spreman da platim".

