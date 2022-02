DVE GREND SLEM ŠAMPIONKE U POLUFINALU DUBAIJA: Nastavak prave sportske zabave je uveliko u najavi!

Ostapenko eliminisala Kvitovu u jednom od najzanimljivijih mečeva sezone do sada – u polufinalu je čeka Halep; Vondrušova tek treća kvalifikantinja u istoriji u polufinalu – protivnica u polufinalu do sada odlična Kudermetova

Iako je najavljen kao događaj dana aktuelnog WTA turnira u Dubaiju – sasvim kvalitetan meč između bivše dvostruke osvajačice ovog tunira Simone Halep i prve arapske teniserke koja je ušla u Top 10 Ons Žaber je zapravo bio najmanje neizvestan (6-4 6-3). Evidentno još nedovoljno oporavljena od povrede, Tunižanka ipak nije bitnije ugrozila ovde omiljenu Rumunku, čije su šanse za “tri-pit” u Dubaiju naglo porasle – posle iscrpljujućih mečeva njenih projektovanih rivalki.

Ons Žaber foto: AP

Tu se pre svega misli na sjajnu Letonku Jelenu Ostapenko, koja je spasila 2 meč lopte da bi posle pravog teniskog “hoda po žici” u trajanju od 2 sata i 39 minuta uspela da sa 5-7 7-5 7-6 nadigra preostalu bivšu šampionku ovog turnira Petru Kvitovu. Ne samo da je Jelena uspela da se vrati u meč posle proćerdane prednosti od 5-1 u prvom setu i prave drame u taj-brejku završnog seta (11-9) ostvarila ovu veliku pobedu u singlu, već je nastavila svoj put ka finalu u paru sa Kičenog i dublu. S obzirom na sve ovo, teško je poverovati da će imati dovoljno energije da protiv Halep odigra na nivou koji bi bio potreban za plasman u finale Dubai Djuti Fri Tenis Čempionšips.

Još jedan hit u tri seta odigran je u donjem delu žreba, u kome je Kudermetova dobila Tajhman sa 6-2 5-7 6-4 i time zakazala naredni dvoboj sa Marketom Vondrušovom – koja je pobedom od 7-5 6-4 nad Jastremskom postala tek treća kvalifikantikinja u istoriji turnira koja je dospela do polufinala.

Jelena Ostapenko foto: AP

“Meč Ostapenko i Kvitove nas je ostavio bez daha, i svi u publici su skoro ceo meč proveli na ivici svojih stolica dok su igračice razmenjivale kam-bekove kao u najkvalitetnijoj filmskoj drami. I u donjem delu žreba su viđeni veoma interesantni dueli, i sa velikim nestrpljenjem čekamo današnje polufinalne mečeve”, napominje Kolm Meklohlin, izvršni direktor osnovača turnira Dubai Djuti Fri.

“Meč je zaista bio sjajan, i sve što sam mogla da uradim protiv ovako kvalitetne protivnice je da se borim do kraja”, rekla je Ostapenko – koja je ove nedelje “nanizala” pobede protiv 3 Grend Slem šampionke. Njena protivnica Simona Halep je bila zadovoljna svojom igrom: “Zadovoljna sam radom nogu u ovom meču protiv igračice koja je često menjala ritam, što uvek predstavlja poseban izazov. Pobeda protiv ovako neugodne suparnice za mene predstavlja veliki podsticaj pred naredni meč”, istakla je Halep.

Simona Halep foto: AP

Ako je Halep iz spomenutih razloga u dobroj poziciji pred meč sa Ostapenko – biće zanimljivo videti da li će polufinalni meč donjeg dela žreba biti rešen u dva ili tri seta, što bi moglo da bitno utiče na prognoze pred veliko finale. Vondrušova i Kudermetova se nalaze na korak od toga da sebi omoguće priliku da se bore za nešto što će verovatno biti jedan od njihovih najvećih karijernih uspeha – i očekuje se da će i u tom meču “varničiti” na sve strane. Ako nervoza i napetost budu “odigrale svoje” u ovom meču – on bi možda mogao duže da potraje usled većeg broja grešaka, i to sa veoma neizvesnim završetkom. Imajući u vidu to da se finale igra već u subotu, ne bi se mnogo pogrešilo sa prognozom da je Simona Halep u favorizovanoj poziciji u samom završetku turnira – ali ne treba zaboraviti da je ženski tenis već tradicionalna platforma za neka od najvećih iznenađenja u profesionalnom sportu.

U svakom slučaju – nastavak prave sportske zabave u Dubaiju je uveliko u najavi!

(Vuk Brajović)