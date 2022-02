NOVAK ZA KURIR POSLE GUBITKA PRVOG MESTA: Ako ne mogu u Ameriku, okrećem se sezoni na šljaci!

Specijalno za Kurir iz Dubaija: Vuk Brajović

Početak pretposlednjeg četvrtfinalnog meča ATP turnira u Dubaiju nije počeo u nekom naročitom veselju za najboljeg igrača sveta iz Srbije. Jirži Veseli se u svojoj trinaestoj sezoni na profesionalnoj turneji može smatrati za igrača od iskustva – koji po dobrom danu može da namuči ali i pobedi skoro bilo kog favorita.

Upravo tako je danas otvorio meč protiv Đokovića, igrača kojeg je u njihovom jedinom dosadašnjem meču dobio sa 2:1 u setovima i to 2016 u Monte Karlu – dovoljno davno da je Srbin možda i zaboravio čime sve raspolaže stameni Čeh. Iznenadio je Novaka Jirži dobrim riternom, otvaranjem terena iz svih uglova, pouzdanim bekhendom i pariranjem svim Novakovim udarcima – bilo sa osnovne linije ili u nadigravanju na mreži. Iako je prvi brejk nastao pri rezultatu 1:1 Novak odmah vratio, onaj koji je usledio na 3:3 bio je plod evidentne Novakove nervoze (dupla servis greška) zbog nemogućnosti da se nađe prava formula da se potisne i nadigra na ovom turniru inspirisani protivnik.

foto: Profimedia

Posebna mirođija u čorbi koju je u tim momentima kuvao Veseli bili su brojni drop-udarci, koje je majstorski izvodio i terao Novaka da rešenje za to traži u atletičkim istrčavanjima i snalaženju na mreži – dakle – van njegove zone komfora oko i ispred osnovne linije. Potvrđeni brejk od strane Čeha dovodi Đokovića u situaciju da servira da bi ostao u setu, što on obezbeđuje. Ipak, to kao da ne remeti previše postojanog levorukog Veselog – koji odlično oseća loptu i kroz široku tenisku geometriju drži Novaka u pasivnoj ulozi. Za divno ćudo – ali nimalo iznenađujuće za sve koji su pomno pratili ovaj meč – Veseli osvaja prvi set sa 6:4 i odlazi van terena da se osveži pred očekivani Novakov kontraudar.

Novak se otresao i krenuo u poteru za Veselim – pre svega uz konsolidovani servis i efikasno korišćenje svih izvedenih šansi, ali do 3:3 ne nalazi rešenja koja bi ga približila brejk-lopti na izuzetno pouzdani servis korpulentnog Čeha. Vidi se da čim uspe da malo „prošeta“ Veselog – Novak mnogo lakše dolazi do poena, ali Čeh uspeva da isporući neočekivano širok asortiman udaraca koji neretko zateknu Novaka u nezahvalnoj situaciji. U takvom razvoju situacije – Novak ne deluje sigurno, i posle dva sjajna riterna i sukcesivne Novakove greške Veseli dolazi do 2 brejk lopte – iskoristivši drugu za ogromnih 4:3.

Veseli servira projektile, čak i egzibicionim tvinerom odgovara na Novakove forhende – što ima otrežnjavajući efekat na Novaka i stimuliše ga da sa dva fantastična riterna izjednači na 30:30. U tim trenucima Veselom se steže ruka, staje servis – i Đoković dolazi do svoje prve brejk lopte u setu. Najduža razmena u gemu pripada Veselom, koji se odmiče na prednost smečom posle strahovitog servisa i profitira gemom posle još jedne ishitrene i neiznuđene greške Đokovića. Identična situacija kao u prvom setu, Novak servira za ostanak u meču – i za manje od minuta osvaja gem za 5:4.

foto: Profimedia

Veliki test za Novaka, još veći za Veselog – koji dobro počinje za Novaka sa dva sjajna riterna i osvojena poena. Veseli uzvraća neodbranjivim servisom na liniju – ali Novak dobija narednu dugu razmenu i stiže do dve nove brejk lopte. Nažalost – obe odlaze u zaborav uz dva strahovita servisa Čeha (drugi čak 223 km/h), ali se otvara nova mogućnost za poravnanje kada Veseli izbacuje lak forhend u aut – koju Novak napokon koristi i stiže do za sada spasonosnih 5:5.

Ono u čemu je Veseli večeras apsolutno iznenadiio Novaka je ritern, i Novak je primoran da se vraća u gem najkvalitetnijim servisima. Uprkos tome, Veseli ponovo stiže do brejk lopte – koju Novak istim receptom neutrališe, a zatim stiže i do toliko željene i umirujuće prednosti od 6:5. Veseli odlično otvara naredni gem sa dva sjajna servisa, Novak uzima poen bekhend vinerom ali onda Veseli pravi neverovatan gaf na zicer-smeču koji bi mogao da preokrene tok meča. No, Veseli tada pokazuje vanserijsku klasu i neverovatnim volejem stiže do 40:30, na čemu mu Novak aplaudira – i novom greškom našeg asa meč dobija svoj prvi taj-brejk. Na početku istog – odmah mini-brejk protiv Novaka, na šta Veseli nadovezuje još dva poena za velikih 3:0. Novak uzvraća sa dva poena za 3:2, ali Veseli povećava vođstvo na 4:2 pred promenu strana. Napetost momenta se uveličava ponavljanjem poena posle loše procene linijskog sudije, što ne pogoduje Veselom koji lak volej izbacuje u aut za 4:3 na Novakov servis. A onda – šok: Novak pravi duplu servis grešku za vođstvo Veselog od 5:3, koju umanjuje asom na 5:4. Veseli koristi svoj prvi servis i dolazi do prve meč lopte večeri na 6:4 – a zatim i jedne od najvažnijih pobeda u karijeri – večeras prečesto viđenim bekhend vinerom.

foto: Profimedia

Na pitanje Kurira da prokomentariše meč iz aspekta iznenađenja, Novak je rekao:

„Njegov servis je bio ubitačan, a na ovako brzoj podlozi je izuzetno nezgodan protivnik. Iako je visok i težak i možda se ne kreće baš najbolje – izuzetno je talentovan, ima odličnu ruku i izuzetan osećaj za teren i prostor. Bekhend mu je bukvalno bio bezgrešan danas, i kako god da sam odigrao na bekhend – on je pogađao i linije, sve i svašta. Bio je hrabar, napadao u odlučujućim trenucima. Kada mu se ukazala prilika – išao je na sve ili ništa. Možda je imao i malo sreće u nekim trenucima, ali me je zasluženo pobedio, sve u svemu. Nerma šta – kapa dole“, iskren je Đoković. „Što se mene tiče – znam bez daljnjeg da mogu bolje, i nastaviću da radim i treniram. Trenutno ne mogu da idem za Ameriku – ali ako se nešto promeni, rado ću ići. Ako to ne bude slučaj – okrenuću se ka delu sezone na šljaci i onome što predstoji“, rezimirao je ovaj meč Novak i prokomentarisao ono što predstoji.

Džentlmenski i u skladu sa principima kojih se drži tokom cele karijere – Đoković je održao obećanje i preko prisutnih medija čestitao Danilu Medvedevu dolazak na prvo mesto ATP rang liste.

Ovim događajem je najavljen početak nove ere u istoriji tenisa posle apsolutne dominacije Velike trojke – ali bi bilo izuzetno ishiitreno pomisliti da Đoković, Nadal pa možda i Federer barem još neko vreme neće biti među onima koji će odlučivati o ishodu najvažnijih mečeva i turnira na ATP turneji i drugim takmičenjima – ako su već ispisali tenisku istoriju kao besmrtnici belog sporta.

Vuk Brajović / Kurir sport