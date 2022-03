DRUŠTVENE MREŽE SU SE USIJALE! Australijski POLITIČAR šerovao vest o NADALOVOJ POVREDI, pa spomenuo i NOVAKA (FOTO)

Posle titula u Melburnu, Australijan openu i Akapulku, Španac je u finalu turnira iz Masters serije neočekivano poražen od Amerikanca Tejlora Frica.

Španac je imao određenih tegoba i u polufinalu protiv sunarodnika Alkaraza, a u finalu je dva puta tražio pomoć fizioterapeuta.

„Imao sam problem sa disanjem. Ne znam tačno šta je u pitanju. Kada sam se kretao, osećao sam kao da imam knedlu u grlu. Osećao sam i bol u rebrima. Sve me to potpuno zaustavilo. Mnogo me više brine taj problem, nego sam poraz, koji sam odmah prihvatio“, rekao je Nadal i zabrinuo fanove širom sveta.

Vest o njegovom zdravstvenom stanju stigla je i do Australije, gde je jedan političar oglasio na društvenim mrežama i iste usijao.

Kreg Keli, član parlamenta Australije i lider Ujedinjene australijske stranke šerovao je vest o Nadalu uz komentar:

- Dobro, dobro - napisao je Australijanac, a onda citirao Nadala.

- Kada pokušavam da dišem, to je bolno i veoma neugodno. To je kao igla svaki put iznutra. Zavrti mi se u glavi pomalo jer je bolno. To je tip bola koji me mnogo ograničava - rekao je Nadal posle poraza od Amerikanca, a australijski političar je na kraju tvita dodao:

- Pitam se šta bi Đoković rekao - napisao je Keli.

