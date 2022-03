OLGA DANILOVIĆ OTKRILA ZAŠTO JE NEMA NA TERENU: Posle beskrajnih poseta lekaru radujem se što se vraćam onome što najviše volim

Već neko vreme jedna od najperspektivnijih srpskih teniserki ne učestvuje na takmičenjima, a sada je otkrila i zašto je usledila pauza.

"Zdravo svima! U poslednje vreme dobijam dosta poruka u kojima me pitaju zašto se već neko vreme ne takmičim. Na US openu prošle godine dijagnostikovan mi je virus i infekcija, što me je nateralo da se povučem. Od tada sam se borila sa brojnim zdravstvenim problemima, zbog kojih nisam mogao da treniram i da se takmičim", objasila je Danilovićeva, pa dodala:

foto: Pritnscreen

"Posle beskrajnih poseta lekaru, lekarskih pregleda, odmora i lečenja, iz dana u dan postajem sve bolje i radujem se što ću se uskoro vratiti da radim ono što najviše volim. Hvala vam puno za svu vašu podršku kroz ova vremena, to mi zaista znači kao ceo svet! Vidimo se vrlo brzo. Zdravlje je na prvom mestu", poručila je Olga Danilović.

foto: Profimedia

(Kurir sport)