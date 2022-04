(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - FOKINA 1:1 Srbija je ovo sa nestrpljenjem čekala! Novak konačno na terenu!

TOK MEČA:

I set:

1:1 - Fokina prilično lako stiže do izjednačenja. Španac je bez izgubljeno poena uspeo da osvoji svoj servis gem. Novak se još uvek traži...

1:0 - Novak osvaja uvodni gem prvog seta. Prilično stegnut bio je srpski as na startu meča, očekivano, s obzirom na dugu pauzu koju je imao. Poveo je Đoković 40:15 i imao je sjajnu šansu da završi gem, međutim, loše je odigrao jedan volej i tako vratio Španca u igru. Usledio je nalet Fokine, koji dolazi do brejk lopte, ali je ne koristi. Igralo se na razliku, a zahvaljujući dobrom servisu u ključnim momentima Nole stiže do prednosti.

MEČ JE POČEO, Novak prvi servira!

15.30 - Meč uskoro počinje, zagrevanje je u toku.

Posle 48 dana pauze ljubitelji tenisa širom sveta konačno imaju priliku da vide na terenu najboljeg na planeti! Naime, Novaku je ovo prvi meč od februara, kada je na turniru u Dubaiju poražen od Jiržija Veselog.

Kao prvi nosilac, srpski as je bio slobodan u prvom kolu Monte Karla. S druge strane, Fokina je na startu turnira bio bolji od Amerikanca Markosa Girone.

Ovo će biti biti treći međusobni okršaj Đokovića i Fokine, a oba prethodna pripala su srpskom teniseru.

Titulu na Mastersu u Monte Karlu brani Grk Stefanos Cicipas

