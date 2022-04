ĐERE EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Imaću šansu protiv Cicipasa!

Sjajan je bio danas Laslo Đere na otvaranju dnevnog programa terena broj 2 Mastersa u Monte Karlu, pobedivši u 2 seta favorizovanog italijana Musetija sa 6-4 6-4. U prvom setu je Laslo mogao i sa manje neizvesnosti da dođe do vredne prednosti, jer je vodio sa 4-0 I 5-1, ali je vižljasti borac iz Italije – potpomognut “fudbalskom” publikom – uspeo da ugrozi ovu prednost povratkom na 5-4. Ipak, Laslo je demonstrirao vrhunsku tenisku zrelost i pamet – i sigurno priveo prvi set kraju u svoju korist. U drugom setu – Sonego je ponovio mnogo bolju igru koja je usledila posle tih prvih 5-1 za Đerea i održavao rezultatsku ravnotežu sve do 4-4, kada Laslo “ubacuje u višu brzinu” i oportuno stiže do brejka u idealnom trenutku, koji odvažnom igrom potvrđuje u narednom gemu završnog seta za 6-4. Razočarana (mahom) Italijanska publika nije sa simpatijama podnela poraz svog ljubimca, a činilo se da ni Đere nije učinio ništa naročito da ih “razume” u tom bolu – proslavivši ovu sjajnu pobedu gestikulacijom koja bi mogla da se interpretira kao “a gde ste sada da navijate?”. Ovo je bio jedan od najboljih mečeva od početka do kraja koji je naš as odigrao na jednom Masters turniru u karijeri, i koji sa razlogom daje nadu da će, uz ovakvu igru i strateški zreli pristup, Đere imati šansu da protiv branećeg šampiona Cicipasa ostvari svoj najbolji rezultat karijere na turnirma Serije 1000. U ekskluzivnom razgovoru za Kurir iz Monte Karla, simpatični Senčanin nam je preneo sledeće utiske:

KURIR: Sjajan meč, velika pobeda – i početak meča bez presedana u vaših dosadašnjih četiri. Kako bi opisao zbivanja na terenu danas?

ĐERE: „Odlično se poznajemo iz prethodnih godina, i kad on igra dobro – jako je nezgodno takmičiti se protiv njega. Iskoristio sam priliku koja mi se ukazala na početku – kada se on nije dobro snašao u ovim uslovima – i brzo poveo 4:0 uz dupli brejk. To mi je svakako olakšalo sveukupni posao, jer – kao što sam rekao – kada Sonego igra dobro – jako je teško uzeti mu brejk i osvojiti set, a kamoli dva. Pokušavao sam da igram poen po poen, da se fokusiram samo na svaki sledeći – a kada su mi se ukazali prilike, iskoristio sam ih.

KURIR: Nije lako igrati u Monte Karlu, koji je de fakto Francuski i Italijanski turnir – i ambijent koji „domaća“ publika stvara ume da bude veliki izazov za igrače koji se suprotstave njihovim igračima. Primetili smo i neke „zanimljive“ momente u kontaktu sa publikom na kraju meča...?

ĐERE: „Ah, da... Više je to publici bilo zanimjivo nego meni, jer sam ja na neki način i navikao na to jer nam se često dešavaju takve stvari na turneji. Moram da priznam da su zaista dobro navijali, stvorili posebnu atmosferu i dali svoj maksimum kako bi podržali Sonega – ali se sa tim situacijama često srećem tokom karijere i života. Nažalost, dobro je poznato i meni i mojim kolegama iz Srbije da smo najčešće u poziciji u kakvoj sam ja bio danas, gde nema puno publike koja nas bodri – za razliku od Francuza, Italijana i drugih. No, danas su petoro mojih navijača bili skoro jednako glasni kao ostali deo publike na tribinama.

foto: AP

KURIR: Tako je, to su bili predstavnici sada već čuvenih Srbikosa iz Pariza koji će te bučno bodriti i u meču protiv branioca trofeja Cicipasa u narednom kolu. U vašem jedinom meču do sada, pre nekoliko nedelja u Akapulku, Grk se „jedva izvukao“, pobedivši 7-6 7-6. Kako vidiš vaš naredni meč i kako se osećaš posle ove dve dragocene pobede u Monte Karlu?

ĐERE: „Drago mi je da sam ovim pobedama vratio samopouzdanje na zadovoljavajući nivo, i srećan sam i zahvalan što ću imati priliku da igram opet protiv Top 10 igrača – na centralnom terenu Mastersa. To predstavlja sjajnu priliku i motivaciju za mene da dam sve od sebe – i ako budem uspeo da se od početka meča postavim onako kako sam danas i kako bih želeo, onda ću možda i imati šansu za pobedu!“ istakao je Đere na kraju razgovora sa izveštačem Kurira.

(Vuk Brajović)