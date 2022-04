NJIHOV MEČ SU SVI IŠČEKIVALI: Sebastijan i Karlos – novi Đoković i Nadal svetskog tenisa?

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ MONTE KARLA: Vuk Brajović

Zanimljive konferencije za medije dvojice mladih asova o kojima priča ceo teniski svet; šta Sebastijan i Karlos misle jedan o drugom, i o onome šta očekuje njih i njihovu generaciju u nastavku karijera?

Šlager četvrtog takmičarskog dana Mastersa u Monte Karlu opravdao je sva očekivanja – Sebastijan Korda i Karlos Alkaraz su, u inat iritantnom vetru, odigrali svoj prvi meč na šljaci na visokom nivou i pružili publici veliko zadovoljstvo da prisustvuju demonstraciji totalnog tenisa dvojice velikih budućih šampiona. Svega je bilo na repertoaru u uvodnom meču dana na centralnom terenu Ranije 3 – strasti, umeća, hrabrosti, nepokolebljivosti, istrajnosti, borbenosti – ali i grešaka, ponekad baš čudnih, jer je nepredvidivost uslova u kojima se održava ovaj Masters ipak neka “viša sila” koja izjednačava i najmlađe i one mnogo iskusnije takmičare. Pogotovo ako se uzme u obzir to da su – kao učesnici ATP-jevog egzibicionog turnira Nekst Džen u Torinu – Seb i Karlos svoj jedini dosadašnji meč u profesionalnom rangu odigrali u eksperimentalnom formatu na 4 gema za set, čast koja je ljubitejima tenisa danas priređena kroz tri dinamična i neizvesnošću “napakovana” standardna seta mogla bi da bude uvrštena u “kolekcionarski predmet” za one koji u ovoj dvojici mladića prepoznaju buduće konkurente na nivou legendarnih Đokovića i Nadala.

Sjajni borci i veliki džentlmeni na terenu – Seb i Karlos su svoju pojavu i u medijskom centru izneli na najvišem nivou. U zanimljivim razgovorima o meću i sebi, obojica su za Kurir i ostale medije izneli stavove koji su značajni kada se uzme u obzir njihov potencijal i spremnost da ga ispune.

“Nikada nije lako sprovesti tranziciju sa tvrde podloge I adaptirati se na šljaku u prvom meču ovog dela sezone, i to protiv ovako sjajnog protivnika i neprestanog vetra”, otvorio je razgovor sa medijima Alkaraz. “Poeni su duži, slajs udarac je više efikasan I čest, više se koristi top spin – i jedino čemu možete da se nadate je da ćete stvoriti priliku da što duže ostanete u turniru, da se takmičite i samim time unapređujete svoju igru”, kaže Alkaraz.

Na pitanje Kurira da li je za njega – kao tako mladog šampiona – jednako teško upravljanje (pre)velikim očekivanjima i razočarenjem posle poraza, Alkaraz iskreno odgovara: “Iskreno, malo sam razočaran sobom danas, jer sam imao previše šansi da vodim meč u željenom smeru i približim se pobedi. Ipak, ponekad je veoma dobro proživeti ovakve poraze, i u vezi sa tim – ne osvrtati se previše ni pre niti posle njih ka tome šta ljudi očekuju od vas. Ono što je meni najvažnije je poprilično jasno – da se takmičim, i da – kada je šljaka u pitanju – imam priliku da igram što više mečeva”, zaključuje Alkaraz, odbacivši fizički ili mentalni umor posle američke turneje kao mogući razlog za poraz.

“Sve u svemu, ne mogu biti nezadovoljan svojim prvim mečem na šljaci posle toliko dugo vremena, pogotovo kada se uzme u obzir da sam imao manje od nedelju dana da se adaptiram na novu podlogu. Sve to je deo mog posla. Bez obzira na sve – izgubiti jedan meč, makar i na ovako velikom turniru – nije razlog za defetizam, i već sledeće nedelje ću imati priliku da unapredim svoju igru i popravim utisak”, sabrano i zrelo odgovara Karlos Alkaraz.

Pobednik današnjeg iscrpljujućeg “duela budućnosti” Korda je bio miran i nasmejan kao da smog a sreli u šetnji parkom: “Da, igrati u ovakvim uslovima je zaista “zeznuto” – jer uopšte nemate predstavu gde će loptica otići posle protivnikovog udarca. U jednom trenutku će se naglo podići, u drugom sručiti na vas kao tornado. Jedino što mi je preostalo da uradim je da verujem u sebe, da idem podjednako agresivno na svaku lopticu – i konačno mogu da budem zadovoljan sa tim kako se sve završilo po mene!”

“Toliko puno toga se može reći o Karlosu, jer on jednostavno – može sve! Brz je, ima sjajan servis, forhend, bekhend, voleje…Mentalno i fizički je izuzetno jak, i biće ga veoma teško dobiti narednih godina. Nadam se da ćemo imati prilike da što više igramo jedan protiv drugog u godinama koje dolaze”, posebnim rečima hvali osvajača Mastersa u Majamiju Korda.

Sin čuvenog češkog igrača Petra Korde, sa skromnošću komentariše prednost koju ova činjenica ima u odnosu na njegove brojne konkurente: “Tačno je, rado prihvatam konsultacije sa njim i ostalim sjajnim ljudima iz mog “boksa” – trenerom Dinom Goldfinom, Andre Agasijem... Srećan sam što imam na raspolaganju toliko dragocenog iskustva I znanja od njih, gde se trudim da čujem i primenim što više toga što mi oni prenose na način koji će unaprediti moju igru.

“Na šljaci se osećam dosta prirodno – jer sam teniski “odrastao” na zelenoj šljaci Floride, pa i crvenoj - kada bismo putovali u porodičnu postojbinu, u Prag. Iako je moja igra efikasnija i bolje prilagođena tvrdoj podlozi, uživam igrajući na šljaci, i verujem da ću na njoj ostvarivati dobre rezultate u karijeri. Iako sam imao malo više vremena da se – pre svega fizički – pripremim za deo sezone na šljaci, naravno da bih radije da sam ostao duže u konkurenciji turnira u Indijan Velsu I Majamiju. Namera mi je da budem brzo adaptibilan i konkurentan na svim podlogama, i na tome ću predano raditi”, ističe na kraju Korda.

Utisak koji se nameće posle prilike da se “licem u lice” popriča sa ovom dvojicom mladih asova je da je – budućnost njihova onoliko koliko oni budu to želeli. Fantastičnih fizičkih predispozicija i spremnosti, izuzetne igračke zrelosti poduprete sjajnim teniskim stručnjacima Goldfinom, Agasijem i Huan Karlosom Fererom, “ol-raund” igre na svim podlogama, pozitivnog stava, prijatnog ponašanja i – nadasve – velikog poštovanja za protivnika, igru, publiku i sport – Korda i Alkaraz se prepoznaju kao pravi lideri svoje generacije – generacije koja je već pokazala da ume ne samo da osvaja naslovnice svetskih medija, već i najprestižnije trofeje na profesionalnoj turneji. Velika je šteta što smo u Monte Karlu ostali uskraćeni za meč Novaka Đokovića sa jednim od ovih dolazećih teniskih super-zvezda – jer bi osim doživljaja odličnog tenisa mogli da uporedimo njihove kvalitete i odnos prema igri kada se nađu sa suprotnih strana mreže. Uz neosporno poštovanje prema starijima, mišljenje je da Korda i Alkaraz nemaju (razloga za) nikakvu bojazan ili opterećenje pred mečeve sa velikanima tenisa, i biće veoma zanimljivo pratiti i procenjivati koliko su tereni i turniri još uvek u “vlasništvu” Đokovića, Nadala, Medvedeva, Cicipasa, Zvereva, Rubljova i družine – a koliko brzo i odvažno će Alkaraz, Korda, Bruksbi, Rune i ekipa podići glas i reći: “A sada – mi!”

Po svemu viđenom sudeći – mnogo, mnogo brže nego što bi to iko mogao da očekuje...

