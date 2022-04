ĐERE ZA PONOS I VELIKI PRVENAC U MONTE KARLU: Četvrtak nam donosi rasplet klupka žreba

Letimičan pogled na takmičarski program „super-četvrtka“ Mastersa u Monte Karlu otkriva veliki broj važnih mečeva u kojima se protivnici susreću po prvi, drugi ili tek treći put u karijeri – što je jasan znak nastupanja procesa promena na svetskoj teniskoj sceni. Možda će vas čuditi činjenica da se dva prominentna mlada Američka asa – Tejlor Fric i Sebastijan Korda – sastaju po prvi put u profesionalnom rangu, a uz njih će isto iskustvo imati Hurkač i Ramos-Vinjolas. Svoj drugi meć u karijeri će odigrati Rud i Dimitrov, Davidović-Fokina i Gofan i Đere i Cicipas – a tek treći Rubljev i Siner, Ože-Alijasim i Švarcman – i konačno Zverev i Karenjo-Busta – što kompletira ceo program današnjeg takmičenja u singlu. Od svih njih, jedino Zverev ima ubedljivo „vođstvo“ nad Karenjo-Bustom (2-0), što sve ostale mečeve čini krajnje otvorenim – uključujući i onaj koji nas najviše interesuje – Cicipas protiv Đerea.

Puno lepih reči je izrečeno za dosadašnje nastupe Lasla Đerea u Monte Karlu i važne za samopouzdanje pobede protiv velikog servera i najvećeg iznenađenja Australijen Opena Maksima Kresija i na šljaci inače sjajnog Lorenca Sonega. Strateška priprema pred meč mladog Senćanina urađena je temeljito – a sprovedena na za njega impozantnom nivou. Disciplina i strpljenje odlikuju njegovu igru, a pametni napadi i odmerena ali dovoljno česta agresivnost kreiraju poene ili šanse za vinere koje Laslo sada konvertuje u važne poene. Kada oseti ili stvori šansu, naš as je sada koristi – ali i brani prednost time stvorenu, kao što je juče ostvario u prvom setu protiv Sonega, ostvarivši dva vezana brejka za impozantnih 4:0 protiv igrača koji ga je do sada 3 puta dosta ubedljivo dobio u 5 mečeva sveukupno. Tranzicija iz pouzdanih servisa u igru – uglavnom sa osnovne linije – je glatka i besprekorna, Đere nigde ne jurca niti previše rizikuje, što znači da oseća da je fizički odlično pripremljen i da veruje u svoje udarce i zamisli na terenu. Mala slabost je viđena u realizaciji poena na mreži, ali ni to nije pokolebalo Lasla da i dalje izlazi na mrežu i dodaje poene iz te pozicije. Laslo ima plan A i plan B igre, ne prikazuje suvišnu emotivnost kada propusti da poentira i snažno se vraća u gem čak i kada se nalazi u značajnijem rezultatskom zaostatku. Svaka sledeća lopta je nova prilika za Đerea, i taj zreli pristup mu daje velike šanse da danas učini ono što je propustio u Akapulku – i pobedi aktuelnog petog igrača sveta i branećeg šampiona Monte Karla, Stefanosa Cicipasa. Grk je bio više nego ubedljiv protiv Fonjinija, ali je u više navrata pokazao da je izuzetno ranjiv u ovoj fazi turnira – pa će biti interesantno videti da li će naš Laslo imati smirenost pri nastupu na velikoj sceni Centralnog terrena Ranije III da odigra pametan, energičan i po potrebi agresivan meč i iznenadi favorizovanog Grka za najbolji plasman u svojoj karijeri na turnirima Masters serije.

Raskošna demostracija teniskih kvaliteta se očekuje – pre ostalih - u mečevima Karenja Buste i „probuđenog“ Zvereva, Rubljova i Sinera i Frica i Korde. Nemac Ruskog porekla će nastojati da u Monte Karlo povrati fokus na tenisku igru nasuprot nedavnim neurotičnim ispadima, kako bi od ove sezone na šljaci načinio period stabilizacije u vrhu. Rubljov je igrač iz najveće zemlje Slovena koji je do sada pokazao najveći stepen otpornosti na „spoljne uticaje“ i koga će današnji izazov nastupa protiv „domaćeg“ igrača Sinera motivisati da uradi važan korak dalje u svojim nastupima na šljaci. Fric i Korda igraju za prestiž pre svega – jer su ovo turniri na kojima se formira „oštrica“ u procesu nastanka rivaliteta u dolazećim sezonama. Činjenica je da je Sebastijan komotniji na šljaci od Tejlora Herija je neosporna, ali je drugospomenuti igrač sa mnogo više takmičarskog iskustva na najvišem nivou – i na ovoj podlozi. Velika rovovska borba, snažne razmene sa osnovne linije i taktičko nadmudrivanje će karakterisati i meč prvog top10 igrača iz Norveške u istoriji Kaspera Ruda i prvog osvajača turnira Masters serije Griše Dimitrova, što se može očekivati i u meču Ože-Alijasim – Švarcman. Naravno, ni meč Gofen – Davidovič Fokina nije ništa manje važan za rasplet klupka trećeg kola, u kome će se sučeliti energija mladosti i mudrost iskustva za iznenađujući plasman jednog od spomenute dvojice u četvrtfinale Monte Karla.

Ishod današnjih mečeva predstavljaće najvažniji momenat razrešenja „klupka“ žreba turnira – i indikator sposobnosti i posvećenosti preostalih igrača da nastave sa nizom pobeda u Kneževini. Bilo bi sjajno da se među pobednicima danas zasluženo nađe i Laslo Đere, koji bi se ovim uspehom približio ostvarenju svog sna i ponavljanju uspeha njegovog prijatelja iz reprezentacije – Dušana Lajovića, koji je u sličnim okolnostima došao na korak do osvajanja najvažnijeg trofeja za sebe i Srbiju u muškoj konkurenciji – pored onih koje su osvajali Đoković i Zimonjić. Nadajmo se u to i bodrimo Lasla ka tom uspehu – ma gde god se danas nalazili!

(Vuk Brajović)