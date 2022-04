BILI DŽIN KING KUP U ANTALIJI: Srbija pobedila Tursku i zakazala majstoricu sa Hrvatskom

Najbolji srpski ženski seniorski tim nalazi se na korak od plasmana u plej of za popunu Svetske grupe Bili Džin King kupa. Teški kvalifikacioni put u okviru I grupe Evro-afričke zone koji se ove godine igra u turskom letovalištu Antalija ušao je u sam finiš u kome se nakon tri pobede i jednog poraza u Grupi A nalazi i reprezentacija Srbije.

Bili Džin King kup selekcija Srbije u sastavu: Aleksandra Krunić (116. WTA singl rang), Dejana Radanović (432. WTA singl rang), Elena Milovanović (802. WTA singl rang), Lola Radivojević (1343. WTA singl rang i na juniorskoj ITF listi 60. mesto), predvođena selektorom Dušanom Vemićem u Grupi A pobedila je Estoniju, Dansku i Tursku, jedini meč izgubljen je od Mađarske nakon dubla. Sve ovo Srbiji je donelo drugo mesto u grupi i time plasman u mini plej of u Antaliji koji je na programu 16. aprila i u kome se sastaju dve drugoplasirane ekipe iz Grupe A i Grupe B.

Drugoplasirana ekipa iz Grupe B je Hrvatska sa kojom će se Srbija boriti za pobedu koja donosi plej of meč koji je na programu u novembru 2022. i u kome će se pobednik boriti za plasman u Svetsku grupu.

Srbija je plasman u mini plej of izborila pobedom nad selekcijom domaćina Turskom odmah nakon singl susreta 2:0. Prvi singl poen našoj zemlji i ujedno prvu pobedu u nacionalnom dresu Bili Džin King kup takmičenja donela je velika nada srpskog tenisa 17 – godišnja Lola Radivojević savladavši Ajlu Aksu 6:4, 6:4.

“Osećam se neverovatno, jako sam ponosna na sebe što sam dobila svoj prvi meč u Bili Džin King kupu. Dala sam sto posto od sebe i znala sam da je ovasj meč jako važan za nas kao tim I dobro sam se borila sa pritiskom, bila sam mirna u važnim trenucima i to je bilo odlučujuće. U meč sam ušla malo stegnuto, kasnije sam se opustila i vodila igru, bila agresivna. Na kraju prvog seta sam malo stala, ali sam kasnije počela da igram agresivnije i opet da vodim igru. Drugi set je bio odličan do 3:0 kada sam malo čekala da protivnica pogrešiumesto da ja vodim incijativu, što je ona iskoristila, ali kada je bilo najvažnije odigrala sam čvrsto i odlučno i to je odlučilo pobedu” – rekla je Lola Radivojević.

Usledio je susret prvih tabli oba tima u kome je naša najbolja teniserka Aleksandra Krunić savladala Ipek Oz 6:7(6), 6:0, 6:2. Bio je ovo osmi meč za Krunić u pet dana takmičenja u Turskoj i sedma pobeda. Sve svoje singl susrete u Grupi A Aleksandra je pobedila i potvrdila svetsku klasu.

Direktan plasman u novembarski plej of izborili su pobednici grupa u Antaliji, selekcije Slovenije i Mađarske.

(Kurir sport/TSS)