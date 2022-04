IZBACIO NOVAKA, PA NAPRAVIO VELIKI USPEH: Davidović-Fokina prvi polufinalista Monte Karla

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ MONTE KARLA: VUK BRAJOVIĆ

Alehandro Davidovič-Fokina je prvi polufinalista Mastersa u Monte Karlu, i treći igrač iz Španije koji je – posle Nadala I Alkaraza – obeležio dosadašnji deo sezone. Uprkos izgubljenom prvom setu protiv Tejlora Frica danas, moćno se vratio u meč i sigurno ga priveo kraju za konačnih 2-6 6-4 6-3.

“Imao sam puno prilika za brejk u prvom setu, iako je zaista odlično odigrao taj deo meča. Izašao sam van terena u pauzi između setova da se presaberem – jer sam verovao u sebe, što sam potvrdio u poslednja 2 gema drugog seta, odbranivši njegov nalet na 5-4”, kratko komentariše neizvesne delove današnjeg meča Alehandro.

“Pobeda nad Novakom mi je donela neverovatno samopouzdanje, jer niste baš svakog dana u poziciji da pobedite Broja 1. Ono što vam odmah posle takve pobede postaje prioritet je da iskontrolišete emocije, ohladite glavu – a igrati dan posle protiv Gofena je bilo posebno izazovno, jer je nedelju dana pre toga osvojio turnir u Marakešu. Ipak, uspeo sam da svoju igru podignem do krajnjih granica, u čemu mi je značajno pomogla nova fizička i mentalna snaga i samopouzdanje da uživam u svakom momentu provedenom na terenu ”, nastavlja Španac.

“Sećam se koliko je bio tužan prizor kada sam morao da predam meč u četvrtfinalu prošle godine, bez publike i igde ikoga oko mene. Zato me je “podiglo” to što sam svoj prvi meč ove godine igrao na centralnom terenu, sa krcatim tribinama – I to me je podsetilo na žudnju koju sam imao kada sam kao dečak počeo da pratim Monte Karlo preko TV-a da i se i ja jednog dana takmičim protiv najboljih na istom terenu gde su igrali Nadal, Ramos…Ovo je zaista za mene ostvarenje dečačkog sna!” iskren je on.

“Mentalni aspekt moje igre je onaj na kome sam najviše radio u poslednje vreme, jer sam od početka godine zaređao nekoliko poraza. Govorio sam sebi da treba više da verujem u ono što radim, da igra mora da mi bude više tečna, stabilna – ali i da mogu da iskoristim strast i energiju na najbolji mogući način, u pravom trenutku. Uz jake treninge – to je formula koja me je ovde dovela do polufinala”, objašnjava razloge za uspeh Davidovič-Fokina, i zaključuje:”Razumite me ako za neke stvari možda i nemam odgovor; možda je I to sada manje bitno, jer sam jednostavno – presrećan što sam ostvario polufinale Monte Karla!”

Veoma često se dešavalo do sada da onaj igrač koji dobije Novaka u ranijem delu žreba – na kraju i osvoji turnir. Kada je već tako – bilo bi lepo videti da Alehandro Davidović-Fokina dosanja svoj san u Monte Karlu na ovaj način, a takav ishod bi bio – više nego zaslužen!

