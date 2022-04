FOKINA PRED VELIKO FINALE MONTE KARLA: Pobeda nad Novakom je promenila sve!

Uspeo je! Alehandro Davidovič-Fokina igra svoj najbolji turnir u životu, i nije ni čudo da je posle pobede nad prvim reketom sveta Novakom Đokovićem –kroz niz sjajnih mečeva došao do svog prvog finala na ATP turu, i to na jednom Mastersu.

Na pitanje Kurira da nam opiše kako se oseća posle ovog karijernog uspeha i da li preovladava zadovoljstvo, anksioznost ili glad za osvajanjem trofeja sutra, simpatični Španac je duboko uzdahnuo i odgovorio:

"Ne mogu da vam opišem kako se osećam kao da su se razni utisci spojili u jedan. Pre svega sam srećan zbog onoga što sam postigao danas, bio kadar da se mentalno suprotstavim Grigoru. Odigrao je odličan meč, čak i u trećem setu. Kada sam zaostajao 2-0 i branio brejk lopte, odlučio sam da odigram do svog maksimuma i posle tada osvojenog servisa otkrio sam novi nivo samopouzdanja i verovanja u ono što radim. Jednostavno, jedino što mi je bilo važno je da u svaki naredni poen uložim sve što imam i znao sam da ću tako sebi stvoriti šanse. Zbog toga sam veoma srećan i ponosan na sebe," odgovara za Kurir Davidovič-Fokina.

"Od početka turnira, a naročito meča protiv Đokovića uspeo sam da se usresredim na odigravanje svakog poena. Sećate se vodio sam 4-2 u drugom setu, i onda me je „brejkovao“. Kada se taj meč završio, rekao sam sebi da ne sme da postoji ništa što ne mogu mentalno i misaono da procesiram ako želim da pobeđujem. Zato sam danas, posle izgubljenog seta, izašao sa terena tokom pauze da bih „resetovao“ svoju glavu, odmorio je jer smo vodili veliku borbu. Nije bilo lako jer sam osećao umor a on igrao odlično. Ipak, kroz trčanje sam uspevao da se sve bolje postavljam prema lopti za udarce, da ih stižem i vraćam i drago mi je da sam uspeo da to sprovedem u delo danas sa ovakvim rezultatom!" ističe Alehandro.

"Od decembra i početka priprema za ovu sezonu, radili smo posebno na mentalnoj pripremi za situacije poput ove kako bih umeo da odgovorim na date izazove. Od početka sezone sam imao više mečeva koje sam mogao da dobijem, a nisam i važan deo celog procesa je bio da nastavim da verujem u sebe i predano radim, bez obzira na moj trenutni rang. Uživati u svakom momentu an terenu, dati sve od sebe pri udarcu svake loptice i biti posvećen igri je sve čemu mogu da stremim", napominje prvi finalista Mastersa u Monte Karlu.

Dva dosadašnja poraza protiv Cicipasa, predaja upravo ovde prošle godine zbog povrede, a onda težak meč u 3 seta ove u Roterdamu su i dalje u jasnom sećanju velikog borca iz Malage:

"Iskreno, mislim da nije bio pravi momenat da pobedim Stefanosa ovde prošle godine, dok je meć u Roterdamu bio veoma neizvestan. Posle ovakvih mečeva koje sam odigrao ove nedelje, mislim da mogu da smatram da sam spreman za veliku borbu i da ću uživati u tome. Na kraju dana potpuno je nebitno da li ću pobediti ili izgubiti sutra, jer će mi biti najvažnije da uživam u tome da dajem svoj maksimum u ovakvom ambijentu I posebnom povodu" komentariše svoje prvo predstojeće ATP finale u karijeri Davidovič-Fokina.

Kurir sport/Vuk Brajović