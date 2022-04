NOVAK JE PRAVA ZVER, TEK SE BUDI: Čuvajte se Đokovića na Rolan Garosu, u Parizu će biti ONAJ STARI, tvrdi Amerikanac!

Novak Đoković je teniser koji svojom pojavom, ličnošću i stavovima fascinira ceo svet skor dve decenije. Poslednji u nizu, koji je oduševljen Srbinom jeste američki teniser Kristofer Jubenks.

foto: EPA

Momak iz Atlante, koji je kao junior bio veliki talenat, trenutno se nalazi na 153. mestu ATP liste. Posle turnira u Beogradu izneo je svoja opažanja vezana za Novaka Đokovića.

- Činjenica je da je Novak imao veliku pauzu, i da tek sada polako ulazi u ritam. Čini mi se da polako ulazi u formu, a najbolji pokazatelj je finale protiv Rubljova. Čini mi se da je iz meča u meč igra sve bolje i da je to pozitivan signal pred Rolan Garos. Ako nastavi ovako, on će u Parizu stvarno biti zver. Onda će svi da ga se plaše, to će biti onaj pravi Novak - istakao je Kris Jubenks.

foto: Starsport

Novak Đoković gotovo da nije igrao takmičarski tenis posle sramne odluke australijskih političara da ga prvo prime u državu, potom maltretiraju, a onda proteraju. Ne dozvolivši mu da brani titulu na gren slemu u Melburnu.

- Počinjem da vidim deliće Novakove igre od prošle godine, a ta sezona je bila neverovatna. To je bila jedna od najboljih sezona u istoriji tenisa, samo mu je jedna pobeda nedostajala da uzme "kalendarski slem". Ali ove sezone nije igrao mnogo, samo je trenirao. Jako je teško da ponavljate situacije iz mečeva samo na treninzima - zaključio je Jubenks.

Kurir sport