NOVI SRAMAN NAPAD NA NOVAKA: Švajcarci plasirali AFERU da će Đoković bojkotovati Vimbldon, kao Englezi pre neki dan!

Neverovatni napadi na Novaka Đokovića u poslednjih nekoliko dana. A, sve zbog toga što se poneo kao sportista i čovek, jasno i glasno rekavši da bi teniserima iz Rusije i Belorusije trebalo omogućiti da bez problema igraju sve turnire na svetu.

Povod za novi atak na ličnost i sportske uspehe Novaka Đokovića je njegova kritika Vimbldona, tačnije organizatora tog grend slem turnira koji su doneli političku odluku da zabrane učešće ruskim i beloruskim teniserima. Prvo je engleski list "Ekspres" pre nekoliko dana masno slagao, napisavši tekst da Novak Đoković planira bojkot Vimbldona. Sada je to uradio i švajcarski tabloid "Blik".

Zanimljivo, oba lista se pozivaju na nikada izgovorene reči Nikole Pilića, koji je navodno rekao da bi Novak Đoković trebalo da bojkotuje Vimbldon?! Jedino, što je tačno, a vezano je za Nikolu Pilića, jeste njegov intervju Kuriru u kojem je nedvosmisleno rekao da velika rusofobija vlada u Velikoj Britaniji:

- To je sramota! To je jednostavno sramota! Jesu li nešto slično radili kada su Amerikanci ušli u Irak i tamo ubili preko milion civila? Jesu li tada zabranili njihovim teniserima da igraju? Dva aršina! Totalno. Preteruju u bilo kojem smislu, držao neko levu, ili desnu stranu.

E, sad, šta piše švajcarski Blik i koji su motivi te redakcije, da nepotpisanim tekstom napadnu najboljeg tenisera Novaka Đokovića.

- Suspenzija ruskih i beloruskih tenisera sa Vimbldona izazvala je ozbiljne reakcije. Sada i Novak Đoković preispituje svoje učešće. Moglo bi da dođe do bojkota od strane najboljeg tenisera na svetu. To kaže srpski trener Nikola Pilić. I pozivaju se na njegovu izjavu da bi teniseri trebalo da podignu glas, stanu uz svoje ruske i beloruske kolege i tako vide reakciju Vimbldona - to sve stoji u tekstu švajcarskog Blika.

Dalje, tabloid pokušava da se opravda, pa navodi da bi Novak Đoković neodlaskom u Vimbldon ostao bez mogućnosti da brani drugu grend slem titulu ove sezone, jer je političkom odlukom australijskih vlasti proteran iz Melburna, jer nije bio vakcinisan protiv kovida. Švajcarci navode da su krovne organizacije ATP i WTA kritikovale odluku čelnika Vimbldona oko zabrane učešća Rusima i Belorusima, te da se radi o "štetnom presedanu".

Sve u svemu, rekli bismo, pokušavaju da mute iovako zamućenu vodu, te da po svaku cenu naškode Novaku Đokoviću. Cilj je jasan, žele da najboljeg tenisera na svetu svim sredstvima onemoguće da osvoji grend slem titule na Rolan Garosu i u Vimbldonu, čime bi postao najbolji na svetu ikada. Videćemo, hoće li uspeti...

