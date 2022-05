ĐOKOVIĆU SLOMLJENO SRCE: Novak prekinuo ćutanje o zatvorskoj kazni Borisu Bekeru! Evo šta je poručio srpski as

Najbolji teniser sveta Novak Đoković prvi put se oglasio o zatvorskoj kazni Borisu Bekeru.

Novak i Boris su sarađivali od 2014. do 2016. godine, a Srbin je osvojio šest od mogućih 12 grend slem titula u tom trogodišnjem periodu.

Novak je rekao da mu je "slomljeno srce" nakon što je Beker osuđen na dve i po godine zatvora. Nemac je proglašen krivim po četiri tačke optužnice prema Zakonu o nesolventnosti i mora da odluži najmanje polovinu kazne iza rešetaka.

"Srce mi je slomljeno zbog njega. On je prijatelj, dugogodišnji prijatelj, trener 3-4 godine. On je neko koga smatram bliskim u životu i neko ko je mnogo doprineo mom uspehu u karijeri. Ne znam šta da kažem više od toga. Kao njegov prijatelj sam tužan zbog njega. Samo se nadam da će prebroditi ovaj period u zatvoru i da će kada izađe moći da se vrati normalnom životu. Ne znam da li je “normalno” prava reč, jer ovo su stvari koje menjaju život. Pogotovo kada u zatvoru provide tako dugo vremena. Molim se za njega, nadam se da će stvari biti dobro u pogledu njegovog zdravlja, njegovog mentalnog zdravlja jer će to biti najizazovniji deo."

Beker je osuđen za skrivanje većeg broja imovine, uključujući skoro 800.000 evra, 75.000 akcija jedne tehnološke firme i neke od njegovih najcenjenijih teniskih titula koje uključuje i dva trofeja Vimbldona. Beker je bio u obavezi da prijavi svu imovinu nakon što je pre pet godina bankrotirao.

Nakon bankrota 2017. godine, šestostruki osvajač grend slem turnira je predao svoj venčani prsten, ali je sakrio vlasništvo nad kućom vrednom 1.5 miliona evra u Nemačkoj, zajam od 750.000 evra koji je dobio od banke u Lihtenštajnu, kao i akcije u jednoj od firmi.

Kurir sport

Bonus video:

00:28 Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla