NOVAK U TERMINU KOJI NE VOLI: Evo kad Đoković igra protiv Hurkača!

Novak će se u četvrtfinalu sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom koji je u osmini finala eliminisao drugog srpskog igrača Dušana Lajovića sa 2:0 u setovima.

Izašao je termin Novakovog meča u petak, a Đoković će pošto dva dana nije igrao, prvi na teren.

Njegov meč počeće u 14h.

To baš nisu idealni uslovi za Novaka s obzirom da će u to vreme verovatno biti izuzetno sunčano i toplo, a poznato je da Đoković to ne voli.

Međutim, radi se o prvom teniseru sveta, tako da će svi očekivati samo jedno - pobedu.

Kurir sport