(UŽIVO, VIDEO) ĐOKOVIĆ - HURKAČ 3:1! Bitka za polufinale: Nole ima BREJK prednosti, Hurkač se budi!

TOK MEČA:

I SET

3:0 za Đokovića - Pala je i potvrda brejka! Nole je loše otvorio gem, dozvolio je rivalu da dođe do prednosti od 0:30, međutim, Poljak je u nastavku vezao nekoliko grešaka i tako pomogao Srbinu da materalizuje prednost koju je stekao u prethodnom gemu.

2:0 za Đokovića - BREJK! Bolji početak Novak nije mogao ni da zamisli! Odmah je izvršio pritisak na servis Poljaka, nakon sjajnog forhenda stigao do 0:30, zatim promašio zicer za tri vezane brejk lopte, ali to ga nije poremetilo.... U nastavku gema je stigao do prilike da oduzme servis protivniku i odmah je iskoristio šansu!

1:0 za Đokovića - Sjajan start Novaka, bez izgubljenog poena Srbin je osvojio servis gem i poveo u prvom setu.

Počeo je meč, Novak prvi servira.

foto: Printskrin

14.04 - Teniseri izlaze na teren

foto: Printscreen

14.00 - Uskoro počinje meč, lagano se puni "Magična kutija"

foto: Printscreen

Nole veliki favorit

Kladionice su uverene u trijumf Novaka. Kvota na Novakovu pobedu na jednoj uglednoj svetskoj kladinonici je 1.28, dok je kvota na visokog Hurkača 3.75.

foto: Printscreen

Novaku nije izlazio na teren u osmini finala, njemu je Britanac Endi Marej zbog stomačnih problema predao meč, pa je Srbin imao neplaniran dan odmora. S druge strane, poljski teniser je u osmini finala savladao našeg Dušana Lajovića sa 2:0 u setovima (7:5, 6:3).

Đoković i Hurkač su se do sada sastajali tri puta i srpski as ima maksimalan učinak protiv Poljaka koji trenutno zauzima 14. poziciju na rang listi.

Kurir sport