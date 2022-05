KLADIONICE POTCENILE ŠAMPIONA! Šok promena kvota za Rolan Garos - evo na koje mesto je PAO NOVAK!

Ishod mastersa u Madridu uticao je na promenu kvota za predstojeći Rolan Garos.

Aktuelni šampion Otvorenog prvenstva Francuske, srpski as Novak Đoković, skliznuo je na treće mesto na listi favorita u vodećim svetskim kladionicima.

Popularni "kralj šljake" Rafael Nadal po kladionicama je najveći favorit za osvajanje titule u Parizu, a na drugo mesto izbio je 19-godišnjak iz Mursije Karlos Alkaraz.

Na pobedu Nadala kvote se trenutno kreću od 2.37 do 2.9. Na drugom mestu našao se fenomenalni španski tinejdžer, koji je na maestralan način stigao do titule u Madridu. Na njegov trijumf u prestonici Francuske kvota se uglavnom kreće od 3 do 3.5. Treći favorit je Novak Đoković. Kvote na to da će Nole odbraniti titulu na Rolan Garosu kreću se između 3.70 i 4.

Videćemo da li će se situacija promeniti nakon Mastersa u Rimu.

Kurir sport