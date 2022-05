NADAL ZAOSTAJE SVE VIŠE, A ISTORIJA JE SVE BLIŽA: Savršena nedelja za Đokovića, u Rimu je uradio MNOGO VIŠE od osvajanja titule!

Postao je Đoković najstariji osvajač mastersa u ovom gradu, stigao je do 38. titule na turnirima iz ove kategorije, a tako se odvojio od Rafaela Nadala, prvog pratioca koji je 36 puta slavio masters trofeje.

Ali ono što je posebno važno Novaku, jeste činjenica da je sebi "kupio" još nedelja na prvom mestu.

Odavno je Srbin prestigao Rodžera Federera i dominira muškim tenisom, a sledeća meta je Štefi Graf koja je 377. nedelja provela na prvom mestu.

Đoković je plasmanom u finale stigao do 1.000 trijumfa u karijeri, a ujedno je obezbedio ostanak na tronu za narednu nedelju, a pobedom nad Cicipasom je to produžio na još tri nedelje.

To znači da će Đoković na prvom mestu sigurno ostati do kraja Rolan Garosa i da će stići do 373. nedelje na teniskom vrhu.

Naravno, od narednih rezultata Novaka, ali i "izazivača", Danila Medvedeva i Aleksandera Zvereva, zavisiće dalji rasplet čitave situacije.

U svakom slučaju, Novak je jako blizu onome što mu i jeste velika želja. Đoković želi da bude najbolji u što je više moguće segmenata, a pored broja grend slemova, svakako su nedelje na prvom mestu jedna od važnijih stvari u nastavku karijere.

