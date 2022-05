VOLIM TE SINE! EMOTIVAN TRENUTAK ĐOKOVIĆA U RIMU: Nole posle istorijske pobede otkrio - Stefan je OSVOJIO PRVI TURNIR! (VIDEO)

U emotivnom momentu koji je podelio sa navijačima u prestonici Italije neposredno nakon što je pobedio Stefanosa Cicipasa, najbolji teniser sveta je otkrio da je Stefan odigrao svoj prvi meč.

Đoković je, takođe, poručio da se nada da je sin prošao dobro kao i on protiv Grka.

- Danas, u 16 časova, baš kada je počinjalo moje finale, moj sin Stefan je odigrao svoj prvi teniski meč. Nadam se da je prošao dobro kao što sam prošao i ja - uz osmeh je rekao Nole na italiijanskom jeziku posle pobede nad petim teniserom sveta.

Potom je usledila konferencija za medije, a u međuvremenu je Novak saznao da je Stefan osvojio turnir na kojem je igrao.

- Pa, to putovanje je uspešno, moj sin je osvojio turnir danas! Upravo sam dobio tu vest i to je jedan dvostruki, suncem obasjan uspeh. Mislim, to je bio jedan vrlo mali turnir, u okviru kluba, ne znači to mnogo, rezultat je stvarno sekundaran, ali je lepo videti ga kako igra - rekao je najbolji teniser sveta i dodao:

- Pričali smo baš ovih dana o nekim rutinama, o stvarima koje treba da uradi pre meča. Uvodio sam ga, na neki način, u ovaj svet. Bilo je zanimljivo gledati njegove reakcije. Jer, naravno, deci morate da pričate na njihovom jeziku, pa i kada se radi o stvarima za koje ja mislim da bi mogle da mu budu od koristi. Znate, prvi zvanični turnir, ili meč, uvek ostane u sećanju. Zato sam jako želeo da uživa na terenu. Nedugo posle tog našeg razgovora, on je već bio na "devetom nebu", sa svom podrškom porodice koju je mogao da dobije.

Đoković je istakao da nikada nije od sina tražio da igra tenis i da je ljubav prema ovom sportu došla prirodno.

- Mislim, nisam nikada od njega zahtevao da igra tenis, nijedan jedini put. Nikada to nisam radio. Sve je to, zaista, njegova lična želja, da izađe na teren. Pa, ako želi da istraje na tom putovanju, i ja ću biti uz njega. Naravno, biću oduševljen ako se bude bavio tenisom. Ali, vidite, on je samo sedmogodišnjak. Još je on dete, vrlo je mlad, ne bi trebalo da oseća nikakav pritisak ili očekivanja, iako će se to verovatno desiti, pošto je to deo njegove porodice i normalno je da će privlačiti dosta pažnje ako se bude bavio tenisom. Naročito će se to dešavati u našoj zemlji. Ali, ide mu prilično dobro za sada. Stvarno voli ovaj sport - naglasio je Novak.

Na kraju je istakao šta je za njega važno u onome što se dešava njegovom sinu:

- Sinoć kada smo pričali, a bilo je kasno, on mi je pokazivao forhende i bekhende, kako će se dan kasnije kretati... Sve je to izvodio bez reketa, stvarno je bilo slatko videti ga. Ja sam to isto radio kada sam bio klinac, i sada vidim radost u njemu, tu čistu emociju i ljubav prema ovom sportu. Gotovo 99,9% dece se bavi nekim sportom zato što ga vole i nekad moram sebe da podsećam, jer imam tu privilegiju da sam otac divne dece, na tu moju, unutrašnju, dečju energiju. Jer, dešava mi se često da zaboravim na to, pošto je sve postalo ozbiljno, sve je obaveza, posao, moraš ovo ili ono, neophodna je disciplina, prosto se desi da život shvatamo preozbiljno. A oni (deca) me podsećaju na ono drugo. Na tu vezu, na čistu energiju - zaključio je Novak Đoković.

Novak je u Rimu stigao do nekoliko velikih poduhvata.

Postao je najstariji osvajač ovog turnira, stigao je do 38. mastersa u karijeri i tako se odaljio od prvog pratioca, Rafaela Nadala, koji je 36 puta slavio trofeje sa turnira iz kategorije masters.

Pored toga, Đoković je u Rimu stigao do 1.000, pa i 1.001. pobede u karijeri, a "kupio" je sebi još nekoliko nedelja na prvom mestu u pohodu ka Štefi Grag i njenih 377 nedelja.

Nakon svega toga, bilo je lepo videti kako Novak priča o najvećoj podršci, odnosno o članu porodice.

