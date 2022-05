OVIH DESET IGRAČA NIKADA NISU POBEDILI NOVAKA ĐOKOVIĆA: Monfils, Raonić, Fonjini, Šapovalov, Švarcman... NOLETOV SKOR 96:0!

Statističari se i dalje bave traženjem Novakovih rekorda, a posle 18. pobede u isto toliko mečeva sa Gaelom Monfilsom u Madridu, iskopali su zanimljiv podatak.

Naime, bezmalo da se može oformiti jedan fudbalski tim aktivnih igrača protiv kojih Novak ima skor "s nulom", a da su odigrali više od pet mečeva.

Neslavan rekord drži pomenuti Francuz Monfils koji je svih 18 puta izgubio od najboljeg igrača sveta.

Iza njega je sunarodnik Žeremi Šardi (14-0), pa slede Italijan Andreas Sepi i Miloš Raonić (12-0).

Fabio Fonjini je gubio svih osam puta, Jan Lenard-Štruf i Denis Šapovalov po sedam, a Dijego Švarcman, Albert Ramos-Vinjolas i Bernard Tomić po šest puta.

Zaista impresivan skor Novaka, koji protiv njih desetorice ima ukupan skor od 96:0.

Naravno, postoji još mnogo igrača (Kasper Rud, Feliks Ože Alijasim...) koji su protiv Novaka odigrali mnogo manje mečeva, a takođe nikada nisu osetili slast pobede.

