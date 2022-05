MATS VILANDER NAJAVIO NOVAKOVU OSVETU: Ovo će biti DODATNI MOTIV Đokoviću u Parizu! Kakve reči Šveđanina, nismo na ovo navikli

Šveđanin nije oklevao da Srbina definiše kao izrazitog favorita, a kao jedan od dodatnih motiva navodi dešavanja u januaru u Australiji.

"Osvojio je Rim i to će mu dati samopouzdanje, mislim da ima osećaj osvete u sebi posle svega što mu se desilo poslednjih meseci, što nije mogao da igra na Australijan openu. On je branilac krune i favorit u Parizu. Iako je izgubio od Alkaraza u Madridu, Đoković je poslednjih nedelja pokazao da je povratio sposobnost da pobeđuje u dugim i teškim mečevima u završnim fazama. Novak je ponovo počeo da veruje svojim instiktima i to mu pomaže da donosi prave odluke u važnim trenucima na terenu", kaže Šveđanin.

Đoković je slavio u Rimu, prethodno igrao polufinale u Madridu, gde ga je zaustavio senzacionalni tinejdžer Karlos Alkaraz.

"Nikada nisam vidio nekoga da igra tako jako i sa takvom svežinom. Uvek je u igri, emotivan je, ali istovremeno sa dobrim stavom. On je opušten na terenu, suprotan je osećaj kada vidite Nadala na terenu. Nadal nikada ne izgleda opušteno i ima najbolji takmičarski stav koji sam ikada video. Karlos je drugačijeg mentaliteta, pokazuje sve pozitivno što ima u sebi", rekao je Vilander za špansku Marku.

Rolan Garos je počeo u nedelju, a Novak Đoković brani titulu osvojenu prošle godine u finalu protiv Stefanosa Cicipasa.

Kurir sport/Marka