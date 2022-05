HENMAN ZA KURIR: Ðoković u savršenom trenutku dolazi na Rolan Garos! Žao mi je Rusa i Belorusa

Čuveni Tim Henman, nekada četvrti teniser sveta, danas je član odbora „Ol Ingland kluba“, na kom se održava Vimbldon, a ujedno i teniski komentator na televiziji Jurosport.

Za Kurir je govorio o aktuelnim temama, a najaktuelnija je svakako početak Rolan Garosa, koji je zakazan za 22. maj. Na njemu će Novak Ðoković pokušati da odbrani titulu, ujedno i prvo mesto.

- Mislim da je pobeda u Rimu došla u odličnom trenutku za Ðokovića. Nije imao laku prvu polovinu godine uz sve što se desilo u Australiji. Vratio se na teren, ali čak i kada si veliki šampion, kao što je Ðoković, potrebni su ti mečevi na turnirima. Gradio je svoju igru, ona je išla u dobrom pravcu. Postajao je sve bolji i bolji, a pobeda u Rimu pred Rolan Garos je savršena za njegov tenis i samopouzdanje - rekao je Henman.

foto: Profimedia

l Ko je favorit za titulu na Rolan Garosu?

- Način na koji Alkaraz igra u poslednje vreme čini ga jednim od favorita u Parizu. Nadamo se da će Rafino stopalo biti u redu, nije izgledalo dobro u Rimu. Ako Nadal bude 100 odsto spreman, moram da kažem da je on za nijansu favorit, Ðoković posle njega, pa onda Alkaraz. Mogu sva trojica da pobede, važno je ko odigra najbolje tokom dve nedelje. Medvedev je sjajan igrač, ali njegova igra nije za šljaku. Udarci su mu ravni, bez previše spina. Stavio bih njega u sledeću grupu favorita sa Zverevom i Cicipasom.

l Nakon Rolan Garosa sledi Vimbldon, na kom neće moći da igraju teniseri i teniserke iz Rusije i Belorusije.

- Veliki je ovo izazov za Vimbldon. Situacija s ruskim i beloruskim teniserima. Znate, to je odluka do koje je dovela naša vlada. Žao mi je zbog Rusa i Belorusa koji ne mogu da učestvuju na turniru, žao mi je ATP i WTA, jer se nalaze u teškoj situaciji kao predstavnici tenisera i teniserki i žao mi je Vimbldona. Imali smo otkazivanje 2020. godine, pa turnir s kovid restrikcijama 2021. godine. Radovali smo se normalnom turniru i to se neće desiti. Teško je za sve - zaključio je čuveni Henman za Kurir.

foto: Profimedia

Grend slemovi Nole pre Rafe i Rodžera l Već dugo traje trka za broj osvojenih grend slemova. Novak Ðoković i Rodžer Federer imaju 20 trofeja, dok je Rafael Nadal stigao do 21. Henman veruje da bi Srbin već ovog leta mogao da se nađe ispred najvećih rivala. - Biće interesantno da vidimo kada će i da li će Novak imati više titula. Ako bih prognozirao ko će da završi s najviše, mislim da će to biti Novak. Ali, opet, on mora da ispuni to na terenu. Ima odlične šanse, ne samo na Rolan Garosu već i na Vimbldonu - rekao je Henman.

Operacija kolena Bez Rodžera u Londonu l Rodžer Federer je poslednji meč odigrao na Vimbldonu prošle godine, kada je zaustavljen u četvrtfinalu, a nakon toga je usledila operacija kolena, ali i komplikacije tokom oporavka, koji se potom odužio. Navijači su se nadali da bi mogao da se vrati na teren upravo na Vimbldonu. - Nažalost, 99 odsto sam siguran da Federer neće igrati na Vimbldonu. Mislim da se još uvek oporavlja i pokušava da se oporavi od operacije kolena. Nisam čuo ništa i mislim da su zaista male šanse da se pojavi u Londonu - jasan je Henman. foto: EPA/DAVE HUNT

(Aleksandar Knežević)